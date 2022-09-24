https://sputnikarabic.ae/20220924/لحظة-تحطم-مروحية-برازيلية-علقت-بأسلاك-كهرباء-فيديو-1068168012.html
لحظة تحطم مروحية برازيلية علقت بأسلاك كهرباء... فيديو
لحظة تحطم مروحية برازيلية علقت بأسلاك كهرباء... فيديو
علقت مروحية بأسلاك الكهرباء في ولاية ميناس عرايس شمال شرقي البرازيل، ما أسفر عن سقوطها وتحطمها. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T09:23+0000
2022-09-24T09:23+0000
2022-09-24T09:23+0000
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وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أربعة أشخاص نجوا بأعجوبة من الحادث الذي وقع يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، ووثقته الكاميرات في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل.أوضحت الصحيفة أن الأربعة الناجين هم عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي ونائب رئيس بلدية وشخصان آخران، أحدهما الطيار.يظهر الفيديو المتداول تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض قبل أن تعلق بأسلاك الضغط العالي، ما أسفر عن تطاير الشرر ثم سقطت الطائرة على الأرض.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة تحطم مروحية برازيلية علقت بأسلاك كهرباء... فيديو
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علقت مروحية بأسلاك الكهرباء في ولاية ميناس عرايس شمال شرقي البرازيل، ما أسفر عن سقوطها وتحطمها.
وقالت صحيفة
"ميرور" البريطانية إن أربعة أشخاص نجوا بأعجوبة من الحادث الذي وقع يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، ووثقته الكاميرات في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
أوضحت الصحيفة أن الأربعة الناجين هم عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي ونائب رئيس بلدية وشخصان آخران، أحدهما الطيار.
يظهر الفيديو المتداول تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض قبل أن تعلق بأسلاك الضغط العالي، ما أسفر عن تطاير الشرر ثم سقطت الطائرة على الأرض.