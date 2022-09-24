عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/لحظة-تحطم-مروحية-برازيلية-علقت-بأسلاك-كهرباء-فيديو-1068168012.html
لحظة تحطم مروحية برازيلية علقت بأسلاك كهرباء... فيديو
لحظة تحطم مروحية برازيلية علقت بأسلاك كهرباء... فيديو
علقت مروحية بأسلاك الكهرباء في ولاية ميناس عرايس شمال شرقي البرازيل، ما أسفر عن سقوطها وتحطمها. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T09:23+0000
2022-09-24T09:23+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064652704_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c18ac44a659c0ed81df2c83a497062b2.jpg
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أربعة أشخاص نجوا بأعجوبة من الحادث الذي وقع يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، ووثقته الكاميرات في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل.أوضحت الصحيفة أن الأربعة الناجين هم عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي ونائب رئيس بلدية وشخصان آخران، أحدهما الطيار.يظهر الفيديو المتداول تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض قبل أن تعلق بأسلاك الضغط العالي، ما أسفر عن تطاير الشرر ثم سقطت الطائرة على الأرض.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1064652704_122:0:2851:2047_1920x0_80_0_0_e6dec7af16d2e03e02a49d5a783aac3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

لحظة تحطم مروحية برازيلية علقت بأسلاك كهرباء... فيديو

09:23 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDمروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي
مروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
علقت مروحية بأسلاك الكهرباء في ولاية ميناس عرايس شمال شرقي البرازيل، ما أسفر عن سقوطها وتحطمها.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن أربعة أشخاص نجوا بأعجوبة من الحادث الذي وقع يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، ووثقته الكاميرات في مقاطع تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
أوضحت الصحيفة أن الأربعة الناجين هم عضو في مجلس الشيوخ البرازيلي ونائب رئيس بلدية وشخصان آخران، أحدهما الطيار.
يظهر الفيديو المتداول تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض قبل أن تعلق بأسلاك الضغط العالي، ما أسفر عن تطاير الشرر ثم سقطت الطائرة على الأرض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала