https://sputnikarabic.ae/20220924/لقطات-مؤثرة-لوداع-أسطورة-التنس-فيدرير-للملاعب-فيديو-1068165636.html
لقطات مؤثرة لوداع أسطورة التنس فيدرير للملاعب... فيديو
لقطات مؤثرة لوداع أسطورة التنس فيدرير للملاعب... فيديو
قال أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرير، كلمة النهاية لمسيرته الحافلة في الملاعب، وذلك بعد خوضه، أمس الجمعة، مباراته الأخيرة قبل الاعتزال وكانت بجانب غريمه... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T07:39+0000
2022-09-24T07:39+0000
2022-09-24T07:40+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
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وقال فيدرير بعينين مليئتين بالدموع: "سنتخطى هذا الأمر بطريقة ما، كان يوما رائعا، قلت للشبان إني سعيد ولست حزينا، كل شيء كان للمرة الأخيرة".وأضاف إنه "شعور رائع أن أوجد هنا، استمتعت بربط شريط حذائي للمرة الأخيرة، كل شيء كان للمرة الأخيرة"، مشيرا إلى استمتاعه "باللعب بجانب رافايل ووجود جميع العظماء هنا، جميع الأساطير".وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب"، بأن فيدرير، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، كان أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لافير المقررة هذا الأسبوع.وكان فيدرير قد قال في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها"، ووفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عاما، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على المستوى نفسه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, رياضة, نادي الفيديو
مجتمع, رياضة, نادي الفيديو
لقطات مؤثرة لوداع أسطورة التنس فيدرير للملاعب... فيديو
07:39 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 07:40 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
قال أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرير، كلمة النهاية لمسيرته الحافلة في الملاعب، وذلك بعد خوضه، أمس الجمعة، مباراته الأخيرة قبل الاعتزال وكانت بجانب غريمه الإسباني رافايل نادال في لقاء الزوجي لمسابقة كأس لايفر لكرة المضرب التي تجمع بين منتخبي أوروبا وباقي العالم.
وقال فيدرير بعينين مليئتين بالدموع: "سنتخطى هذا الأمر بطريقة ما، كان يوما رائعا، قلت للشبان إني سعيد ولست حزينا، كل شيء كان للمرة الأخيرة".
وأضاف إنه "شعور رائع أن أوجد هنا، استمتعت بربط شريط حذائي للمرة الأخيرة، كل شيء كان للمرة الأخيرة"، مشيرا إلى استمتاعه "باللعب بجانب رافايل ووجود جميع العظماء هنا، جميع الأساطير".
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية "د أ ب"، بأن فيدرير
، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، كان أثار موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن، الأسبوع الماضي، أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لافير المقررة هذا الأسبوع.
وكان فيدرير قد قال في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، مرفقا به رسالة صوتية: "إلى عائلتي في لعبة التنس والجميع، من بين كل الهدايا التي قدمتها لي التنس على مر السنين، كان أكبرها هو الأشخاص الذين قابلتهم على طول الطريق: أصدقائي ومنافسيني، والأهم من ذلك، المشجعون الذين منحوا الرياضة حياتها"، ووفقا لفيدرير البالغ من العمر 41 عاما، لم تعد الصحة تسمح له بالأداء على المستوى نفسه.