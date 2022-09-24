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https://sputnikarabic.ae/20220924/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-على-المنطقة-خلال-اليوم-الأول-للاستفتاء-1068166210.html
لوغانسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "هيمارس" الأمريكية على المنطقة خلال اليوم الأول للاستفتاء
لوغانسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "هيمارس" الأمريكية على المنطقة خلال اليوم الأول للاستفتاء
أعلن ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في موسكو، روديون ميروشنيك، أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت 24 صاروخًا من طراز "هيمارس" الأمريكية على المنطقة في... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T08:12+0000
2022-09-24T08:12+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات راديون الذي قال: "يتم تقييم نتيجة التصويت في جمهورية لوغانسك الشعبية على أنها جيدة والغالبية العظمى من الناس لديهم الفرصة للمشاركة ليس فقط في أراضي الجمهورية، ولكن أيضًا خارجها".وأضاف، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره ضغطًا هو رغبة أوكرانيا في تعطيل إجراء الاستفتاء".في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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لوغانسك: القوات الأوكرانية تطلق صواريخ "هيمارس" الأمريكية على المنطقة خلال اليوم الأول للاستفتاء

08:12 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلن ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة في موسكو، روديون ميروشنيك، أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت 24 صاروخًا من طراز "هيمارس" الأمريكية على المنطقة في اليوم الأول من الاستفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات راديون الذي قال: "يتم تقييم نتيجة التصويت في جمهورية لوغانسك الشعبية على أنها جيدة والغالبية العظمى من الناس لديهم الفرصة للمشاركة ليس فقط في أراضي الجمهورية، ولكن أيضًا خارجها".
وأضاف، قائلا: "الشيء الوحيد الذي يمكن اعتباره ضغطًا هو رغبة أوكرانيا في تعطيل إجراء الاستفتاء".
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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