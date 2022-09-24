https://sputnikarabic.ae/20220924/محركات-توجيه-الدفع-لمقاتلات-جي-20-الصينية-تظهر-قدرة-مناورة-غير-مسبوقة-فيديو--1068173467.html

محركات توجيه الدفع لمقاتلات "جي 20" الصينية تظهر قدرة مناورة غير مسبوقة... فيديو

محركات توجيه الدفع لمقاتلات "جي 20" الصينية تظهر قدرة مناورة غير مسبوقة... فيديو

أكدت مجلة متخصصة في الشؤون العسكرية والسلاح أن محرك مقاتلة "جي 20" الصينية أظهر قدرة غير مسبوقة على المناورة في عالم الطيران الحربي. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T12:02+0000

2022-09-24T12:02+0000

2022-09-24T12:02+0000

العالم

رصد عسكري

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وكشفت مصادر صينية مشاهد غير مسبوقة لمناورات نفذتها مقاتلة الجيل الخامس الصينية "جي 20"، حيث تظهر الطائرة وهي تنفذ مناورات معقدة وقاسية جدا بسرعات منخفضة، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات لدى المختصين في عالم الطيران الحربي والمصنعين.وبحسب المقال المنشور في صحيفة "ميلتاري واتش"، فإن هذه القدرات والمناورات الفريدة بسرعات منخفضة جدا تشير إلى أن المصنعين لهذه المقاتلة ربما بدأوا في دمج محركات توجيه الدفع في المقاتلة الجديدة.ويُعتقد أن العديد من هذه المناورات التي شوهدت، بما في ذلك المنعطفات التي يتم إجراؤها أثناء الصعود الرأسي والقدرة على الانزلاق أثناء وجود مقدمة (أنف) الطائرة باتجاه الأعلى، ممكنة فقط مع وجود محرك قادر على توجيه الدفع.ونوهت الصحيفة إلى أنه "لطالما تم التكهن بتزويد المقاتلات الصينية بهذه القدرة وتم التلميح إليها من قبل الطيارين والضباط عدة مرات، لكنها ظهرت لأول مرة.ونوهت الصحيفة إلى أن مقاتلات "جي 10" الأقدم استفادت أيضا لعدة سنوات من قدرات المحركات على توجيه الدفع، و"هي المقاتلات الوحيدة ذات المحرك الوحيد في العالم الذي يقوم بذلك".وأشارت الصحيفة إلى أن المقاتلة الصينية "جي 20" التقت وجها لوجه لأول مرة مع المقاتلة الأمريكية "إف 35" في شهر مارس/ آذار الماضي 2022، حيث أكد ضباط أمريكيون أن المقاتلة الصينية "تركت انطباعا قويا".وعلى الرغم من أن قدرات التخفي الخاصة بالمقاتلة "جي 20" توفر لها مزايا كبيرة للقتال بعيد المدى، إلا أنها حسنت بشكل جيد للاشتباكات ضمن المدى المرئي (قصير المدى) مع تزويدها بصواريخ جو – جو "بي إل -10" التي تصنف على أنها الأفضل في العالم.ونوهت الصحيفة إلى أن مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية "إف 35" تفتقر إلى محركات توجيه الدفع وتعتبر "واحدة من أقل المقاتلات قدرة على المناورة في العالم".

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العالم, رصد عسكري