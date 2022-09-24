https://sputnikarabic.ae/20220924/محطة-عدلي-منصور-المصرية-تحصل-على-جائزة-أفضل-مشروع-نقل-في-العالم-لعام-2022--1068174422.html
محطة "عدلي منصور" المصرية تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022
محطة "عدلي منصور" المصرية تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022
حصلت محطة "عدلي منصور" المركزية التبادلية في العاصمة المصرية القاهرة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك ضمن جوائز مجلة "ENR" العالمية لأفضل... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
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وأوردت المجلة مشروع محطة "عدلي منصور" التبادلية كأفضل مشروع في النقل للعام الجاري، والذي تم تنفيذه من خلال شركة مقاولات مصرية.وكشفت المجلة عن قائمتها الكاملة لأفضل المشروعات في مختلف المجالات الهندسية، حيث تمنح هذه الجوائز لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.وجاءت من بين الجوائز الممنوحة ما يلي:وصرحت وزارة النقل المصرية أن محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة تعتبر عملا هندسيا فريدا من نوعه حيث أقيمت على مساحة 15 فدانا وتحتوي على 5 وسائل نقل مختلفة وهي:المحطة مزودة بمظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاة بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمنيوم تطلب إنشاؤها نحو 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 عمودا خرسانيا دائريا، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 مترا.
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
محطة "عدلي منصور" المصرية تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022
12:24 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
حصلت محطة "عدلي منصور" المركزية التبادلية في العاصمة المصرية القاهرة على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022، وذلك ضمن جوائز مجلة "ENR" العالمية لأفضل المشروعات الهندسية.
وأوردت المجلة
مشروع محطة "عدلي منصور" التبادلية كأفضل مشروع في النقل للعام الجاري، والذي تم تنفيذه من خلال شركة مقاولات مصرية.
وكشفت المجلة عن قائمتها الكاملة لأفضل المشروعات في مختلف المجالات الهندسية، حيث تمنح هذه الجوائز لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.
وجاءت من بين الجوائز الممنوحة ما يلي:
جائزة أفضل ميناء/ مطار: ميناء أشدود الإسرائيلي.
جائزة أفضل جسر/ نفق: جسر قناة لاشين في كندا.
جائزة أفضل مشروع ثقافي/ تعبدي: مكتبة ومركز ثقافة "فيبي" في الدنمارك.
وصرحت وزارة النقل المصرية أن محطة عدلي منصور التبادلية العملاقة تعتبر عملا هندسيا فريدا من نوعه حيث أقيمت على مساحة 15 فدانا وتحتوي على 5 وسائل نقل مختلفة وهي:
1.
المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق وتقع على مساحة 3400 متر مربع على مساحة 65 فدانا.
2.
محطة القطار الكهربائي – العاشر/العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 3700 متر مربع.
3.
محطة قطار سكك حديد السويس على مساحة 6200 متر مربع.
4.
محطة أتوبيسات "سوبر جيت" على مساحة 6200 متر مربع.
5.
مسار للأتوبيس الترددي.
المحطة مزودة بمظلة عملاقة على هيكل معدني من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاة بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمنيوم تطلب إنشاؤها نحو 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 عمودا خرسانيا دائريا، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 مترا.