https://sputnikarabic.ae/20220924/مدير-الموانئ-السورية-لـسبوتنيك-انتشال-94-من-ضحايا-القارب-الغارق-حتى-الآن-قبالة-طرطوس-1068192566.html

مدير الموانئ السورية لـ"سبوتنيك": انتشال 94 من ضحايا القارب الغارق حتى الآن قبالة طرطوس

مدير الموانئ السورية لـ"سبوتنيك": انتشال 94 من ضحايا القارب الغارق حتى الآن قبالة طرطوس

تتواصل عمليات تسليم جثامين ضحايا القارب اللبناني الذي غرق قبالة السواحل السورية، إلى ذويهم أصولاً، وذلك بعد التعرف عليهم، حيث تم تسليم 6 جثث لضحايا سوريين،... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T19:03+0000

2022-09-24T19:03+0000

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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا القارب إلى 94 شخصا تم انتشال جثامينهم حتى الآن، حسب ما أكد مدير عام الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، مبيناً أنه من خلال استمرار كوادر الموانئ بعمليات البحث على الشواطئ وفي البحر تم انتشال سبعة جثث من شاطئ بانياس منذ فجر اليوم، بالإضافة لجثث تم انتشالها ليلا، ولا يزال البحث جارياً.بدورها، قالت رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس الدكتورة رنا مرعي لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق، إنه تم تسليم جثامين 11 شخصاً من ضحايا حادثة غرق القارب، إلى الصليب الأحمر اللبناني عند معبر العريضة الحدودي، مشيرة إلى أن عملية التسليم جاءت بعد أن تعرف ذوو الضحايا عليهم في الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس، وفقاً لأوراق ثبوتية تثبت صلة القرابة واستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها كافة.وأضافت مرعي: "كما تم تسليم جثث 6 سوريين إلى ذويهم بعد أن تم التعرف عليهم"، مشيرة إلى استجابة متطوعي الهلال الأحمر عبر المساعدة في إسعاف الناجين وانتشال الضحايا الذين وصل عددهم إلى 89 ضحية.وأكد عمار أنه تم تخريج 6 ناجين وهم بحالة صحية جيدة، كما تم نقل 5 مرضى من قسم العناية المشددة إلى القسم المختص، مبيناً أن الناجين من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية وهم بحالة صحية جيدة، ومن المتوقع مغادرتهم المشفى خلال 48 ساعة.

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