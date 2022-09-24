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بوتين يوقع قانونا بمنح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام على الأقل
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-لـسبوتنيك-وسائل-الإعلام-الأوروبية-لن-تغطي-الاستفتاء-في-دونباس-والمقاطعات-الأخرى-1068179128.html
مراقب ألماني لـ"سبوتنيك": وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء في دونباس والمقاطعات الأخرى
مراقب ألماني لـ"سبوتنيك": وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء في دونباس والمقاطعات الأخرى
كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T14:15+0000
2022-09-24T14:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال فيلبرت الذي أتى إلى دونباس كمراقب على الاستفتاء، إن "بلاده ومعظم الدول الأوروبية الأخرى عملت على حظر القنوات المتحدثة بالروسية، وفرصة المواطنين الألمان لمشاهدة ما يحدث هنا يعتمد علينا وما نقوم بتغطيته، ولقد انضمينا إلى الاستفتاء لأننا نعلم حقيقة أن وسائل الإعلام لدينا مسيسة ولن تتكلم عن القضية أبدا". وأضاف الناشط الألماني أن "كل قادتنا الغربيين لن يدركوا الواقع بعد، ونعتبر أنه من واجبنا الصحفي إظهار كل ما يحدث هنا للمواطنين الأوروبيين". وأوضح أن الهدف الأساسي كان القدوم إلى المناطق التي يجري فيها الاستفتاء من أجل الحصول على صورة لما يجري".في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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العالم
العالم

مراقب ألماني لـ"سبوتنيك": وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء في دونباس والمقاطعات الأخرى

14:15 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 14:19 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Viktor Antonuk / الانتقال إلى بنك الصوريصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022
يصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonuk
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كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.
وقال فيلبرت الذي أتى إلى دونباس كمراقب على الاستفتاء، إن "بلاده ومعظم الدول الأوروبية الأخرى عملت على حظر القنوات المتحدثة بالروسية، وفرصة المواطنين الألمان لمشاهدة ما يحدث هنا يعتمد علينا وما نقوم بتغطيته، ولقد انضمينا إلى الاستفتاء لأننا نعلم حقيقة أن وسائل الإعلام لدينا مسيسة ولن تتكلم عن القضية أبدا".
وأضاف الناشط الألماني أن "كل قادتنا الغربيين لن يدركوا الواقع بعد، ونعتبر أنه من واجبنا الصحفي إظهار كل ما يحدث هنا للمواطنين الأوروبيين".
وأوضح أن الهدف الأساسي كان القدوم إلى المناطق التي يجري فيها الاستفتاء من أجل الحصول على صورة لما يجري".
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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