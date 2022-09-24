https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-يشيد-بشفافية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-زابوروجيه-1068172790.html
مراقب ألماني يشيد بشفافية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في زابوروجيه
مراقب ألماني يشيد بشفافية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في زابوروجيه
قال المراقب الألماني، مدير شركة "إنرجي فالديك-فرانكبيرغ جي إم بي إتش"، ستيفان سكالر، اليوم السبت لـ"سبوتنيك"، إن الاستفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:47+0000
2022-09-24T11:47+0000
2022-09-24T11:48+0000
العالم
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قال سكالر في ميليتوبول: "أعتقد أنها شفافة للغاية وجيدة التنظيم للغاية [بقدر] ممكن في هذا المورد القصير من الوقت".ولدى سؤاله عما إذا كانت استفزازات كييف لها تأثير على العملية الانتخابية في مقاطعة زابوروجيه، رد المراقب بالإيجاب، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن هناك تأثيرا وأنه يحدث".تحدث سكالر أيضا عن خططه لمشاركة خبرته في المراقبة مع وسائل الإعلام عند عودته إلى ألمانيا.في صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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العالم
مراقب ألماني يشيد بشفافية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في زابوروجيه
11:47 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 11:48 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
قال المراقب الألماني، مدير شركة "إنرجي فالديك-فرانكبيرغ جي إم بي إتش"، ستيفان سكالر، اليوم السبت لـ"سبوتنيك"، إن الاستفتاء على انضمام مقاطعة زابوروجيه إلى روسيا يتسم بشفافية وتنظيم جيد.
قال سكالر في ميليتوبول: "أعتقد أنها شفافة للغاية وجيدة التنظيم للغاية [بقدر] ممكن في هذا المورد القصير من الوقت".
ولدى سؤاله عما إذا كانت استفزازات كييف لها تأثير على العملية الانتخابية في مقاطعة زابوروجيه، رد المراقب بالإيجاب، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن هناك تأثيرا وأنه يحدث".
تحدث سكالر أيضا عن خططه لمشاركة خبرته في المراقبة مع وسائل الإعلام عند عودته إلى ألمانيا.
في صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.