https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-إيطالي-الاستفتاء-في-دونيتسك-هو-إعادة-توحيد-طوعية-وفقا-للقانون-1068180371.html

مراقب إيطالي: الاستفتاء في دونيتسك هو إعادة توحيد طوعية وفقا للقانون

مراقب إيطالي: الاستفتاء في دونيتسك هو إعادة توحيد طوعية وفقا للقانون

اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T14:52+0000

2022-09-24T14:52+0000

2022-09-24T15:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال فيستوتو: "أريد أن أقول إنه في الواقع، والجميع يعرف ذلك جيدا، لدى الاتحاد الأوروبي وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالاستفتاء الذي يجري هنا، ولكن من المهم الإشارة إلى أن هناك دولا وأقاليم في الاتحاد الأوروبي نفسه يريدون أيضا تقرير مصيرهم، لكنهم لا يمنحون هذه الفرصة، لكن روسيا في هذه الحالة هي منارة لهم".الاستفتاء "نقطة انطلاق عالمية" لبلدان أخرى تريد تقرير مصيرهاوتابع المراقب الذي يعمل كرئيس لتحرير النسخة الإيطالية من "Russia News"، قائلا: "لم يعد الاتحاد الأوروبي نموذجا يحتذى به لمثل هذه الشعوب ولمثل هذه الأراضي، وأصبحت روسيا الآن نموذجا لهم، وهم ينظرون الآن إلى روسيا، على أي حال، كل ما يحدث هنا اليوم سيصبح نقطة انطلاق لـ(التغيرات العالمية)، وقد تكون في المستقبل تلك البلدان والأقاليم الموجودة في أوروبا والتي تريد أن تقرر (مصيرها) وستبحث عن حليف لها ومساعد لها في روسيا"، على حد تعبيره.الاستفتاء هو "إعادة توحيد طوعية"وبيّن فيستوتو، أن "ما يحدث هنا اليوم، يسميه أحدهم (الضم)، ولكنه في الحقيقة إعادة توحيد طوعي وفقًا للقانون الدولي، ونريد التحدث عنه، وبالنسبة لنا، تعتبر روسيا بلدًا أكثر حرية بكثير من العديد من تلك الدول التي هم أول من أعلنت (شعارات) الحرية بأعلى صوتها".في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-لـسبوتنيك-وسائل-الإعلام-الأوروبية-لن-تغطي-الاستفتاء-في-دونباس-والمقاطعات-الأخرى-1068179128.html

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