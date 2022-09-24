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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-إيطالي-الاستفتاء-في-دونيتسك-هو-إعادة-توحيد-طوعية-وفقا-للقانون-1068180371.html
مراقب إيطالي: الاستفتاء في دونيتسك هو إعادة توحيد طوعية وفقا للقانون
مراقب إيطالي: الاستفتاء في دونيتسك هو إعادة توحيد طوعية وفقا للقانون
اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T14:52+0000
2022-09-24T15:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيستوتو: "أريد أن أقول إنه في الواقع، والجميع يعرف ذلك جيدا، لدى الاتحاد الأوروبي وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالاستفتاء الذي يجري هنا، ولكن من المهم الإشارة إلى أن هناك دولا وأقاليم في الاتحاد الأوروبي نفسه يريدون أيضا تقرير مصيرهم، لكنهم لا يمنحون هذه الفرصة، لكن روسيا في هذه الحالة هي منارة لهم".الاستفتاء "نقطة انطلاق عالمية" لبلدان أخرى تريد تقرير مصيرهاوتابع المراقب الذي يعمل كرئيس لتحرير النسخة الإيطالية من "Russia News"، قائلا: "لم يعد الاتحاد الأوروبي نموذجا يحتذى به لمثل هذه الشعوب ولمثل هذه الأراضي، وأصبحت روسيا الآن نموذجا لهم، وهم ينظرون الآن إلى روسيا، على أي حال، كل ما يحدث هنا اليوم سيصبح نقطة انطلاق لـ(التغيرات العالمية)، وقد تكون في المستقبل تلك البلدان والأقاليم الموجودة في أوروبا والتي تريد أن تقرر (مصيرها) وستبحث عن حليف لها ومساعد لها في روسيا"، على حد تعبيره.الاستفتاء هو "إعادة توحيد طوعية"وبيّن فيستوتو، أن "ما يحدث هنا اليوم، يسميه أحدهم (الضم)، ولكنه في الحقيقة إعادة توحيد طوعي وفقًا للقانون الدولي، ونريد التحدث عنه، وبالنسبة لنا، تعتبر روسيا بلدًا أكثر حرية بكثير من العديد من تلك الدول التي هم أول من أعلنت (شعارات) الحرية بأعلى صوتها".في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-لـسبوتنيك-وسائل-الإعلام-الأوروبية-لن-تغطي-الاستفتاء-في-دونباس-والمقاطعات-الأخرى-1068179128.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مراقب إيطالي: الاستفتاء في دونيتسك هو إعادة توحيد طوعية وفقا للقانون

14:52 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 24.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022
 بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.
وقال فيستوتو: "أريد أن أقول إنه في الواقع، والجميع يعرف ذلك جيدا، لدى الاتحاد الأوروبي وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالاستفتاء الذي يجري هنا، ولكن من المهم الإشارة إلى أن هناك دولا وأقاليم في الاتحاد الأوروبي نفسه يريدون أيضا تقرير مصيرهم، لكنهم لا يمنحون هذه الفرصة، لكن روسيا في هذه الحالة هي منارة لهم".

الاستفتاء "نقطة انطلاق عالمية" لبلدان أخرى تريد تقرير مصيرها

وتابع المراقب الذي يعمل كرئيس لتحرير النسخة الإيطالية من "Russia News"، قائلا: "لم يعد الاتحاد الأوروبي نموذجا يحتذى به لمثل هذه الشعوب ولمثل هذه الأراضي، وأصبحت روسيا الآن نموذجا لهم، وهم ينظرون الآن إلى روسيا، على أي حال، كل ما يحدث هنا اليوم سيصبح نقطة انطلاق لـ(التغيرات العالمية)، وقد تكون في المستقبل تلك البلدان والأقاليم الموجودة في أوروبا والتي تريد أن تقرر (مصيرها) وستبحث عن حليف لها ومساعد لها في روسيا"، على حد تعبيره.
يصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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14:15 GMT

وقدم فيستوتو أمثلة على اعتقاده بوجود شعوب تريد تقرير مصيرها، مشيرا إلى أن اسكتلندا وكاتالونيا "ستنظران إلى هذا المثال الإيجابي بالنسبة لهما وستسعى جاهدة لتقرير مصيرها بنفسها في هذا الاتجاه"، على حد قوله.

الاستفتاء هو "إعادة توحيد طوعية"

وبيّن فيستوتو، أن "ما يحدث هنا اليوم، يسميه أحدهم (الضم)، ولكنه في الحقيقة إعادة توحيد طوعي وفقًا للقانون الدولي، ونريد التحدث عنه، وبالنسبة لنا، تعتبر روسيا بلدًا أكثر حرية بكثير من العديد من تلك الدول التي هم أول من أعلنت (شعارات) الحرية بأعلى صوتها".
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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