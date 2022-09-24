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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html
مراقب دولي إيطالي: الأمم المتحدة "نائمة" ولا ترد على قصف دونباس من قبل نظام كييف
مراقب دولي إيطالي: الأمم المتحدة "نائمة" ولا ترد على قصف دونباس من قبل نظام كييف
أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف مشيرا إلى أن الأمم... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:47+0000
2022-09-24T15:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال غريتاني، وهو مؤسس المرصد الدبلوماسي الدولي المسجل لدى الإدارة الاجتماعية والاقتصادية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، إن التصويت بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية يتم بشكل "علني وشفاف".ونوه غريتاني في إفادة صحفية إلى أنه "لم نقم (وفد المراقبين الإيطاليين) بزيارة جميع مراكز الاقتراع بعد، ما يحدث هو أن كل شيء على ما يرام، نتيجة ما رأيناه يمكننا القول إن الاستفتاء كان علنيا وشفافا".الأمم المتحدة "نائمة"وتابع غريتاني في إفادة صحفية ردا على سؤال حول عدم تعليق الأمم المتحدة على القصف المستمر لدونباس من قبل نظام كييفووفقا له، فقد جاء كمراقب إلى جمهورية دونيتسك الشعبية وتأكد من أن الجانب الأوكراني "لن يتوقف (عن القصف)، على الرغم من أنه يدرك أن الناس يدلون بأصواتهم".وأضاف "نحن (وفد المراقبين الإيطاليين) سنتحدث عن هذا في بلادنا. وقد اتصلت بنا وفودنا وأبلغتنا أن ذلك أمر خطير، كانوا خائفين"، نتيجة القصف الأوكراني.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-إيطالي-الاستفتاء-في-دونيتسك-هو-إعادة-توحيد-طوعية-وفقا-للقانون-1068180371.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مراقب دولي إيطالي: الأمم المتحدة "نائمة" ولا ترد على قصف دونباس من قبل نظام كييف

15:47 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 24.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوريصوت الناس في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
يصوت الناس في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.
وقال غريتاني، وهو مؤسس المرصد الدبلوماسي الدولي المسجل لدى الإدارة الاجتماعية والاقتصادية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، إن التصويت بالاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية يتم بشكل "علني وشفاف".
ونوه غريتاني في إفادة صحفية إلى أنه "لم نقم (وفد المراقبين الإيطاليين) بزيارة جميع مراكز الاقتراع بعد، ما يحدث هو أن كل شيء على ما يرام، نتيجة ما رأيناه يمكننا القول إن الاستفتاء كان علنيا وشفافا".

الأمم المتحدة "نائمة"

وتابع غريتاني في إفادة صحفية ردا على سؤال حول عدم تعليق الأمم المتحدة على القصف المستمر لدونباس من قبل نظام كييف
"لسوء الحظ، نرى أن الأمم المتحدة نائمة. وهذا لا ينطبق فقط على دونباس، ولكن أيضًا على البلدان الأخرى التي لديها وضع مماثل، ولا ترد الأمم المتحدة عليها بأي شكل من الأشكال".
بدء الاستفتاء في مقاطعة زابوروجيه على الانضمام إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراقب إيطالي: الاستفتاء في دونيتسك هو إعادة توحيد طوعية وفقا للقانون
14:52 GMT
ووفقا له، فقد جاء كمراقب إلى جمهورية دونيتسك الشعبية وتأكد من أن الجانب الأوكراني "لن يتوقف (عن القصف)، على الرغم من أنه يدرك أن الناس يدلون بأصواتهم".
وأضاف "نحن (وفد المراقبين الإيطاليين) سنتحدث عن هذا في بلادنا. وقد اتصلت بنا وفودنا وأبلغتنا أن ذلك أمر خطير، كانوا خائفين"، نتيجة القصف الأوكراني.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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