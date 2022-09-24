https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-بيلاروسي-الاستفتاء-يكشف-عن-شجاعة-السكان-رغم-تهديدات-نظام-كييف-ورعاته-الغربيين-1068186465.html
مراقب دولي بيلاروسي: الاستفتاء يكشف عن شجاعة السكان رغم تهديدات نظام كييف ورعاته الغربيين
مراقب دولي بيلاروسي: الاستفتاء يكشف عن شجاعة السكان رغم تهديدات نظام كييف ورعاته الغربيين
اعتبر المراقب الدولي البيلاروسي فاديم غيغين، أن مشاركة سكان دونباس والمناطق المجاورة في الاستفتاء في مواجهة تهديدات كييف تؤكد شجاعتهم، مشيرا إلى أن هذا... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:28+0000
2022-09-24T16:28+0000
2022-09-24T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غيغين، وهو عميد كلية الفلسفة والعلوم الاجتماعية بجامعة بيلاروسيا الحكومية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": لقد "تم اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء في سياق الضغط العسكري والسياسي المتزايد من نظام كييف ومن رعاته الدوليين، والتهديدات متمثلة بقصف سكان دونباس والمناطق المجاورة".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html
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مراقب دولي بيلاروسي: الاستفتاء يكشف عن شجاعة السكان رغم تهديدات نظام كييف ورعاته الغربيين
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اعتبر المراقب الدولي البيلاروسي فاديم غيغين، أن مشاركة سكان دونباس والمناطق المجاورة في الاستفتاء في مواجهة تهديدات كييف تؤكد شجاعتهم، مشيرا إلى أن هذا الاستفتاء جاء نتيجة الضغط العسكري لنظام كييف ورعاته الغربيين.
وقال غيغين، وهو عميد كلية الفلسفة والعلوم الاجتماعية بجامعة بيلاروسيا الحكومية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": لقد "تم اتخاذ قرار إجراء الاستفتاء في سياق الضغط العسكري والسياسي المتزايد من نظام كييف ومن رعاته الدوليين، والتهديدات متمثلة بقصف سكان دونباس والمناطق المجاورة".
ونوه غيغين إلى أنه رغم كل هذه التهديدات يأتي مواطنو هذه المناطق للمشاركة في الاستفتاء ويقررون مصيرهم مؤكدا أن "هذا لا يكشف فقط عن شجاعتهم، ولكن أيضا عن الثقافة الوطنية العالية"، التي يتمتعون بها.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.