https://sputnikarabic.ae/20220924/مسح-عام-للمناطق-المحررة-يظهر-رغبة-المواطنين-بالانضمام-إلى-روسيا-1068195283.html

مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا

مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا

بالتزامن مع بدء الاستفتاء في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T19:59+0000

2022-09-24T19:59+0000

2022-09-24T20:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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أجرى معهد التسويق الاجتماعي "INSOMAR" مسحا هاتفيا لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من أجل تقييم الرأي العام في تلك المناطق حول الاستفتاء.وبحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد، فقد أجري في عملية المسح مقابلات هاتفية مع 1000 مستجيب في كل منطقة من مناطق البحث، مع وضع نسبة خطأ هامشية لكل استطلاع بلغت نحو 3.1%.نتائج المسح تؤكد رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسياأجابت غالبية سكان المناطق التي استهدفها الاستطلاع عندما سئلوا عن التصويت على مسألة الانضمام إلى روسيا، بأنهم "يفضلون المشاركة في الاستفتاء".جمهورية لوغانسك الشعبية: 91%وفي المقابل، رصد نسبة 4% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 5% صعوبة في الإجابة على السؤال.جمهورية دونيتسك الشعبية: 89%وفي المقابل، رصد نسبة 5% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 9% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 6% صعوبة في الإجابة على السؤال.مقاطعة زابوروجيه: 82%وفي المقابل، رصد نسبة 6% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة على السؤال.مقاطعة خيرسون: 72%وفي المقابل، رصد نسبة 14% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (-10% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 14% صعوبة في الإجابة على السؤال.ونشر موقع المعهد البحثي استنتاجا في ختام نتائج البحث، جاء فيه: "تُظهر النتائج التي تم الحصول عليها زيادة في نسبة الراغبين في المشاركة في الاستفتاء، وتؤكد أيضا بيانات الدراسات السابقة حول نية غالبية السكان للانضمام إلى روسيا الاتحادية كموضوع (للدراسة)".

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