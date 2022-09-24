مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا
19:59 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
© Sputnik . Grigory Sysoev/
بالتزامن مع بدء الاستفتاء في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، قام معهد التسويق الاجتماعي في روسيا بإجراء مسح استطلع من خلاله آراء المواطنين حول العملية.
أجرى معهد التسويق الاجتماعي "INSOMAR" مسحا هاتفيا لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من أجل تقييم الرأي العام في تلك المناطق حول الاستفتاء.
وبحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد، فقد أجري في عملية المسح مقابلات هاتفية مع 1000 مستجيب في كل منطقة من مناطق البحث، مع وضع نسبة خطأ هامشية لكل استطلاع بلغت نحو 3.1%.
نتائج المسح تؤكد رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا
أجابت غالبية سكان المناطق التي استهدفها الاستطلاع عندما سئلوا عن التصويت على مسألة الانضمام إلى روسيا، بأنهم "يفضلون المشاركة في الاستفتاء".
وأظهرت الغالبية العظمى من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، أنهم يؤيدون الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاء.
جمهورية لوغانسك الشعبية: 91%
وتم رصد أكبر نسبة من قبل الأشخاص حول الاستعداد للمشاركة في الاستفتاء لدى سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، بنسبة وصلت إلى 91% (+ 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).
وفي المقابل، رصد نسبة 4% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 5% صعوبة في الإجابة على السؤال.
جمهورية دونيتسك الشعبية: 89%
ولدى سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، وصلت النسبة إلى 89% (+9% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).
وفي المقابل، رصد نسبة 5% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 9% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 6% صعوبة في الإجابة على السؤال.
مقاطعة زابوروجيه: 82%
ولدى سكان مقاطعة زابوروجيه، وصلت النسبة إلى 82% (+ 10% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).
وفي المقابل، رصد نسبة 6% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة على السؤال.
مقاطعة خيرسون: 72%
ولدى سكان مقاطعة خيرسون، وصلت النسبة إلى 72% (+7% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).
وفي المقابل، رصد نسبة 14% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (-10% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 14% صعوبة في الإجابة على السؤال.
ونشر موقع المعهد البحثي استنتاجا في ختام نتائج البحث، جاء فيه: "تُظهر النتائج التي تم الحصول عليها زيادة في نسبة الراغبين في المشاركة في الاستفتاء، وتؤكد أيضا بيانات الدراسات السابقة حول نية غالبية السكان للانضمام إلى روسيا الاتحادية كموضوع (للدراسة)".