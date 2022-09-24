عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مسح-عام-للمناطق-المحررة-يظهر-رغبة-المواطنين-بالانضمام-إلى-روسيا-1068195283.html
مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا
مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا
بالتزامن مع بدء الاستفتاء في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون،... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T19:59+0000
2022-09-24T20:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068126527_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1efda1f19de59368e09c04d90f0ed8f.jpg
أجرى معهد التسويق الاجتماعي "INSOMAR" مسحا هاتفيا لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من أجل تقييم الرأي العام في تلك المناطق حول الاستفتاء.وبحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد، فقد أجري في عملية المسح مقابلات هاتفية مع 1000 مستجيب في كل منطقة من مناطق البحث، مع وضع نسبة خطأ هامشية لكل استطلاع بلغت نحو 3.1%.نتائج المسح تؤكد رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسياأجابت غالبية سكان المناطق التي استهدفها الاستطلاع عندما سئلوا عن التصويت على مسألة الانضمام إلى روسيا، بأنهم "يفضلون المشاركة في الاستفتاء".جمهورية لوغانسك الشعبية: 91%وفي المقابل، رصد نسبة 4% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 5% صعوبة في الإجابة على السؤال.جمهورية دونيتسك الشعبية: 89%وفي المقابل، رصد نسبة 5% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 9% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 6% صعوبة في الإجابة على السؤال.مقاطعة زابوروجيه: 82%وفي المقابل، رصد نسبة 6% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة على السؤال.مقاطعة خيرسون: 72%وفي المقابل، رصد نسبة 14% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (-10% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 14% صعوبة في الإجابة على السؤال.ونشر موقع المعهد البحثي استنتاجا في ختام نتائج البحث، جاء فيه: "تُظهر النتائج التي تم الحصول عليها زيادة في نسبة الراغبين في المشاركة في الاستفتاء، وتؤكد أيضا بيانات الدراسات السابقة حول نية غالبية السكان للانضمام إلى روسيا الاتحادية كموضوع (للدراسة)".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068126527_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_16bd0dfd8f2723f9129001980ed3fd66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا

19:59 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 20:24 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بالتزامن مع بدء الاستفتاء في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، قام معهد التسويق الاجتماعي في روسيا بإجراء مسح استطلع من خلاله آراء المواطنين حول العملية.
أجرى معهد التسويق الاجتماعي "INSOMAR" مسحا هاتفيا لسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، من أجل تقييم الرأي العام في تلك المناطق حول الاستفتاء.
وبحسب النتائج المنشورة في الموقع الرسمي للمعهد، فقد أجري في عملية المسح مقابلات هاتفية مع 1000 مستجيب في كل منطقة من مناطق البحث، مع وضع نسبة خطأ هامشية لكل استطلاع بلغت نحو 3.1%.

نتائج المسح تؤكد رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا

أجابت غالبية سكان المناطق التي استهدفها الاستطلاع عندما سئلوا عن التصويت على مسألة الانضمام إلى روسيا، بأنهم "يفضلون المشاركة في الاستفتاء".

وأظهرت الغالبية العظمى من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، أنهم يؤيدون الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاء.

جمهورية لوغانسك الشعبية: 91%

وتم رصد أكبر نسبة من قبل الأشخاص حول الاستعداد للمشاركة في الاستفتاء لدى سكان جمهورية لوغانسك الشعبية، بنسبة وصلت إلى 91% (+ 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).

وفي المقابل، رصد نسبة 4% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 5% صعوبة في الإجابة على السؤال.

جمهورية دونيتسك الشعبية: 89%

ولدى سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، وصلت النسبة إلى 89% (+9% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).

وفي المقابل، رصد نسبة 5% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 9% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 6% صعوبة في الإجابة على السؤال.

مقاطعة زابوروجيه: 82%

ولدى سكان مقاطعة زابوروجيه، وصلت النسبة إلى 82% (+ 10% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).

وفي المقابل، رصد نسبة 6% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (- 8% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 12% صعوبة في الإجابة على السؤال.

مقاطعة خيرسون: 72%

ولدى سكان مقاطعة خيرسون، وصلت النسبة إلى 72% (+7% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022).

وفي المقابل، رصد نسبة 14% لا يخططون للمشاركة في الاستفتاء (-10% من بيانات استطلاع أجري بتاريخ 19.09.2022)، فيما وجد 14% صعوبة في الإجابة على السؤال.
ونشر موقع المعهد البحثي استنتاجا في ختام نتائج البحث، جاء فيه: "تُظهر النتائج التي تم الحصول عليها زيادة في نسبة الراغبين في المشاركة في الاستفتاء، وتؤكد أيضا بيانات الدراسات السابقة حول نية غالبية السكان للانضمام إلى روسيا الاتحادية كموضوع (للدراسة)".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 20:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала