https://sputnikarabic.ae/20220924/مصدر-لـسبوتنيك-المجلس-الفيدرالي-الروسي-قد-ينظر-في-قضية-ضم-أراض-جديدة-في-الـ29-من-سبتمبر-1068188272.html

مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر

مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر

قال مصدر في المجلس الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية في الـ29 من سبتمبر/ أيلول. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T17:25+0000

2022-09-24T17:25+0000

2022-09-24T17:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068127401_0:59:2997:1745_1920x0_80_0_0_affe8f182782369e90b00d7489c16708.jpg

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html

https://sputnikarabic.ae/20220924/واشنطن-وتيرانا-وكييف-تقترح-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-استفتاءات-الانضمام-لروسيا--1068186637.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا