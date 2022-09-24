https://sputnikarabic.ae/20220924/مصدر-لـسبوتنيك-المجلس-الفيدرالي-الروسي-قد-ينظر-في-قضية-ضم-أراض-جديدة-في-الـ29-من-سبتمبر-1068188272.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر
مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر
قال مصدر في المجلس الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية في الـ29 من سبتمبر/ أيلول. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T17:25+0000
2022-09-24T17:25+0000
2022-09-24T17:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/واشنطن-وتيرانا-وكييف-تقترح-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-استفتاءات-الانضمام-لروسيا--1068186637.html
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روسيا
مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر
17:25 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 17:44 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
قال مصدر في المجلس الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية في الـ29 من سبتمبر/ أيلول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا وأوكرانيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسألة الاستفتاءات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.
ومن جهة أخرى، اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.
بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.