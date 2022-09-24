عربي
لافروف من الأمم المتحدة: الأمن الدولي يتدهور بسرعة
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مصدر-لـسبوتنيك-المجلس-الفيدرالي-الروسي-قد-ينظر-في-قضية-ضم-أراض-جديدة-في-الـ29-من-سبتمبر-1068188272.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر
مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر
قال مصدر في المجلس الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية في الـ29 من سبتمبر/ أيلول. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T17:25+0000
2022-09-24T17:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068127401_0:59:2997:1745_1920x0_80_0_0_affe8f182782369e90b00d7489c16708.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/واشنطن-وتيرانا-وكييف-تقترح-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-استفتاءات-الانضمام-لروسيا--1068186637.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068127401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9f93e57a0407ed0bcd9ac425a45d88d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مصدر لـ"سبوتنيك": المجلس الفيدرالي الروسي قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة في الـ29 من سبتمبر

17:25 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 17:44 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورفي مركز اقتراع في بيلوغورسك، حيث يجري التصويت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية و وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022
في مركز اقتراع في بيلوغورسك، حيث يجري التصويت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية و وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مصدر في المجلس الفيدرالي الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن المجلس قد ينظر بشأن انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية في الـ29 من سبتمبر/ أيلول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المتوقع أن يعقد اجتماع بشأن هذه القضايا في 29 سبتمبر".
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، في صباح يوم 23 سبتمبر، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "سبوتنيك"، إن الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا وأوكرانيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسألة الاستفتاءات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

يصوت الناس في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مراقب دولي إيطالي: الأمم المتحدة "نائمة" ولا ترد على قصف دونباس من قبل نظام كييف
15:47 GMT
وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.

ومن جهة أخرى، اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.

المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن وتيرانا وكييف تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة استفتاءات الانضمام لروسيا
16:36 GMT
بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيلافروف من الأمم المتحدة: الأمن الدولي يتدهور بسرعة17:51 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 17:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала