https://sputnikarabic.ae/20220924/مصرع-6-مهاجرين-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-شواطئ-تركيا-1068179798.html
مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا
مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا
لقي 6 مهاجرين غير شرعيين حتفهم، إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T14:31+0000
2022-09-24T14:31+0000
2022-09-24T14:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، بأن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا يفيد بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل "أيواجيق"، في جناق قلعة.وذكرت الوكالة أن فرق خفر السواحل توجهت إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثث 6 مهاجرين.كما نجحت فرق خفر السواحل من إنقاذ 15 مهاجرا، بينما تتواصل عمليات البحث عن آخرين في عداد المفقودين.وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل التركي ضبط 231 مهاجرا غير نظامي، على متن قارب صيد، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-اللبناني-يعلن-القبض-على-المسؤول-عن-عملية-التهريب-عبر-القارب-الذي-غرق-قبالة-السواحل-السورية-1068169288.html
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أخبار تركيا اليوم
مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا
14:31 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
لقي 6 مهاجرين غير شرعيين حتفهم، إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا.
أفادت وكالة "الأناضول"
، اليوم السبت، بأن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا يفيد بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل "أيواجيق"، في جناق قلعة.
وذكرت الوكالة أن فرق خفر السواحل توجهت إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثث 6 مهاجرين.
كما نجحت فرق خفر السواحل من إنقاذ 15 مهاجرا، بينما تتواصل عمليات البحث عن آخرين في عداد المفقودين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل التركي ضبط 231 مهاجرا غير نظامي، على متن قارب صيد، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.