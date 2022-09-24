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https://sputnikarabic.ae/20220924/مصرع-6-مهاجرين-إثر-غرق-قاربهم-قبالة-شواطئ-تركيا-1068179798.html
مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا
مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا
لقي 6 مهاجرين غير شرعيين حتفهم، إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T14:31+0000
2022-09-24T14:33+0000
أخبار تركيا اليوم
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أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، بأن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا يفيد بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل "أيواجيق"، في جناق قلعة.وذكرت الوكالة أن فرق خفر السواحل توجهت إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثث 6 مهاجرين.كما نجحت فرق خفر السواحل من إنقاذ 15 مهاجرا، بينما تتواصل عمليات البحث عن آخرين في عداد المفقودين.وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل التركي ضبط 231 مهاجرا غير نظامي، على متن قارب صيد، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-اللبناني-يعلن-القبض-على-المسؤول-عن-عملية-التهريب-عبر-القارب-الذي-غرق-قبالة-السواحل-السورية-1068169288.html
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

مصرع 6 مهاجرين إثر غرق قاربهم قبالة شواطئ تركيا

14:31 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 14:33 GMT 24.09.2022)
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA صورة بعنوان "الوجهة النهائية"، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Photo / Sameer Al-Doumy / HIPA
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لقي 6 مهاجرين غير شرعيين حتفهم، إثر غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا.
أفادت وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، بأن خفر السواحل التركي تلقى بلاغا يفيد بغرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل "أيواجيق"، في جناق قلعة.
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الجيش اللبناني يعلن توقيف مشتبه في تورطه بتهريب مهاجرين عبر البحر
10:03 GMT
وذكرت الوكالة أن فرق خفر السواحل توجهت إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال جثث 6 مهاجرين.
كما نجحت فرق خفر السواحل من إنقاذ 15 مهاجرا، بينما تتواصل عمليات البحث عن آخرين في عداد المفقودين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن خفر السواحل التركي ضبط 231 مهاجرا غير نظامي، على متن قارب صيد، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.
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