https://sputnikarabic.ae/20220924/مواطن-من-لوغانسك-لمراقب-دولي-الاستفتاء-كان-نتيجة-النضال-من-أجل-المساواة-1068181143.html

مواطن من لوغانسك لمراقب دولي: الاستفتاء كان نتيجة النضال من أجل المساواة

مواطن من لوغانسك لمراقب دولي: الاستفتاء كان نتيجة النضال من أجل المساواة

قال مواطن من لوغانسك لمراقب دولي من الكاميرون، اليوم السبت، إن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا كان نتيجة لنضال سكان دونباس من أجل المساواة. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T15:10+0000

2022-09-24T15:10+0000

2022-09-24T15:10+0000

جمهورية لوغانسك الشعبية

استفتاء

روسيا

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وأضاف المواطن لدى الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراعوتابع المواطن "أظهر عام 2014 أننا (كنا) في دولة يمنع فيها التحدث بلغتنا الخاصة، حيث حرمونا ثقافتنا، وأذلونا. بدأت جمهورتي لوغانسك ودونيتسك في النضال من أجل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية".واستشهد المواطن بعبارة "من الأفضل أن يموت المرء على قدميه من أن يعيش راكعا على ركبتيه" للشيوعي الإسباني دولوريس إيباروري، الذي قاتل ضد نظام فرانكو الفاشي خلال الحرب الأهلية الإسبانية.بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-لـسبوتنيك-وسائل-الإعلام-الأوروبية-لن-تغطي-الاستفتاء-في-دونباس-والمقاطعات-الأخرى-1068179128.html

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