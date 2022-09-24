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https://sputnikarabic.ae/20220924/مواطن-من-لوغانسك-لمراقب-دولي-الاستفتاء-كان-نتيجة-النضال-من-أجل-المساواة-1068181143.html
مواطن من لوغانسك لمراقب دولي: الاستفتاء كان نتيجة النضال من أجل المساواة
مواطن من لوغانسك لمراقب دولي: الاستفتاء كان نتيجة النضال من أجل المساواة
قال مواطن من لوغانسك لمراقب دولي من الكاميرون، اليوم السبت، إن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا كان نتيجة لنضال سكان دونباس من أجل المساواة. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:10+0000
2022-09-24T15:10+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
استفتاء
روسيا
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وأضاف المواطن لدى الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراعوتابع المواطن "أظهر عام 2014 أننا (كنا) في دولة يمنع فيها التحدث بلغتنا الخاصة، حيث حرمونا ثقافتنا، وأذلونا. بدأت جمهورتي لوغانسك ودونيتسك في النضال من أجل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية".واستشهد المواطن بعبارة "من الأفضل أن يموت المرء على قدميه من أن يعيش راكعا على ركبتيه" للشيوعي الإسباني دولوريس إيباروري، الذي قاتل ضد نظام فرانكو الفاشي خلال الحرب الأهلية الإسبانية.بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-ألماني-لـسبوتنيك-وسائل-الإعلام-الأوروبية-لن-تغطي-الاستفتاء-في-دونباس-والمقاطعات-الأخرى-1068179128.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, استفتاء, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, استفتاء, روسيا

مواطن من لوغانسك لمراقب دولي: الاستفتاء كان نتيجة النضال من أجل المساواة

15:10 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022
مواطنون يصوتون في استفتاء على ضم جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال مواطن من لوغانسك لمراقب دولي من الكاميرون، اليوم السبت، إن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا كان نتيجة لنضال سكان دونباس من أجل المساواة.
وأضاف المواطن لدى الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع
"أنا سعيد بحدوث ذلك. كان لا مفر منه، خاصة منذ اللحظة التي بدأ فيها بوتين يعيد لروسيا هيبتها ومكانتها، ما أدى إلى بعث البهجة في نفوس الناس".
وتابع المواطن "أظهر عام 2014 أننا (كنا) في دولة يمنع فيها التحدث بلغتنا الخاصة، حيث حرمونا ثقافتنا، وأذلونا. بدأت جمهورتي لوغانسك ودونيتسك في النضال من أجل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والإنسانية".
واستشهد المواطن بعبارة "من الأفضل أن يموت المرء على قدميه من أن يعيش راكعا على ركبتيه" للشيوعي الإسباني دولوريس إيباروري، الذي قاتل ضد نظام فرانكو الفاشي خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
يصوت قوات الشرطة المسلحة التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية في لوغانسك في استفتاء على الانضمام إلى روسيا، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
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14:15 GMT
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
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