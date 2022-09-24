https://sputnikarabic.ae/20220924/نائب-روسي-كييف-تنشر-معلومات-مضللة-لتعطيل-سير-عملية-الاستفتاءات-1068179294.html
نائب روسي: كييف تنشر معلومات مضللة لتعطيل سير عملية الاستفتاءات
نائب روسي: كييف تنشر معلومات مضللة لتعطيل سير عملية الاستفتاءات
قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون بناء الدولة والتشريع، دانييل بيسارابوف، اليوم السبت، إن سلطات كييف تنشر معلومات مضللة لتعطيل سير عملية... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T14:19+0000
2022-09-24T14:19+0000
2022-09-24T14:19+0000
روسيا
مجلس الدوما الروسي
استفتاء
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وأشار بيسارابوف إلى أن "سلطات كييف تنشر أخبارا كاذبة لتعطيل مسار الاستفتاءات. لكنها لن تنجح.وتابع بيسارابوف "حاولت مصادر المعلومات الأوكرانية نشر معلومات تفيد بأن جميع مراكز الاقتراع مغلقة اليوم، وأن عمل الفرق الميدانية يهدد سلامتهم". بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220924/عمدة-مدينة-ميليتوبول-تصوت-في-الاستفتاء-على-الانضمام-لروسيا-1068167012.html
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روسيا, مجلس الدوما الروسي, استفتاء
روسيا, مجلس الدوما الروسي, استفتاء
نائب روسي: كييف تنشر معلومات مضللة لتعطيل سير عملية الاستفتاءات
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قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون بناء الدولة والتشريع، دانييل بيسارابوف، اليوم السبت، إن سلطات كييف تنشر معلومات مضللة لتعطيل سير عملية الاستفتاءات.
وأشار بيسارابوف إلى أن "سلطات كييف تنشر أخبارا كاذبة لتعطيل مسار الاستفتاءات. لكنها لن تنجح.
وتابع بيسارابوف "حاولت مصادر المعلومات الأوكرانية نشر معلومات تفيد بأن جميع مراكز الاقتراع
مغلقة اليوم، وأن عمل الفرق الميدانية يهدد سلامتهم".
بدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
، وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
في 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، ناشد مجلسا الشعب (البرلمانان) في جمهوريتي دونيتسك الشعبية ولوغانسك الشعبية، رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك، للتقدم بمبادرة لإجراء استفتاء على الفور، بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
وفي اليوم التالي، أعلنت سلطات الجمهوريتين أنه سيتم إجراء الاستفتاء في كل منهما في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/ سبتمبر الجاري.