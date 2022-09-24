https://sputnikarabic.ae/20220924/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-35-في-زابوروجيه-وأكثر-من-31-في-خيرسون-1068197209.html
نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون
نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون
نشرت كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مساء اليوم السبت، نتائج المشاركة في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية بعد يومين على بدء عملية الاستفتاء. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:58+0000
2022-09-24T20:58+0000
2022-09-24T21:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في زابوروجيه، غالينا كاتيوشتشينكو، في تصريحات صحفيّة: "وفقا للبيانات العامة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الإقبال على مدى يومين من التصويت 35.54%، مع مراعاة التصويت في الخارج".وفقًا للجنة الانتخابات في المقاطعة، كانت نسبة المشاركة 34.58% في مدينة بيرديانسك، و36.55% في منطقة بيرديانسك، و34.80% في مناطق فاسيلييفكا وفاسيليفسكي، و35.35% في ميليتوبول، و35.72% في منطقة ميليتوبول.وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.وذكرت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، أن 750 ألف شخص كانوا على قائمة الناخبين في مقاطعة خيرسون.وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين من التصويت 55.05%.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مسح-عام-للمناطق-المحررة-يظهر-رغبة-المواطنين-بالانضمام-إلى-روسيا-1068195283.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-55-1068196776.html
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نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون
20:58 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
نشرت كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مساء اليوم السبت، نتائج المشاركة في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية بعد يومين على بدء عملية الاستفتاء.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في زابوروجيه، غالينا كاتيوشتشينكو، في تصريحات صحفيّة: "وفقا للبيانات العامة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الإقبال على مدى يومين من التصويت 35.54%، مع مراعاة التصويت في الخارج".
وفقًا للجنة الانتخابات في المقاطعة، كانت نسبة المشاركة 34.58% في مدينة بيرديانسك، و36.55% في منطقة بيرديانسك، و34.80% في مناطق فاسيلييفكا وفاسيليفسكي، و35.35% في ميليتوبول، و35.72% في منطقة ميليتوبول.
وأظهرت مناطق بولوغوفسكي وبولوجوفسكي نسبة إقبال بلغت 34.26%، ومنطقة تشيرنيغوفكا وتشرنيغوف نسبة 34.07%، وإنرغودار نسبة 36.97%. كما صوت 12518 شخصا في مراكز اقتراع أجنبية، أي في دول أخرى.
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.
وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "انتهى اليوم الثاني من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، وبلغ إجمالي إقبال الناخبين 31.79% من قائمة الناخبين"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الكشف عن انتهاكات واستفزازات في مراكز الاقتراع اليوم".
وذكرت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، أن 750 ألف شخص كانوا على قائمة الناخبين في مقاطعة خيرسون.
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.
كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين من التصويت 55.05%.