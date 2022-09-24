https://sputnikarabic.ae/20220924/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-35-في-زابوروجيه-وأكثر-من-31-في-خيرسون-1068197209.html

نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون

نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون

نشرت كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مساء اليوم السبت، نتائج المشاركة في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية بعد يومين على بدء عملية الاستفتاء. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T20:58+0000

2022-09-24T20:58+0000

2022-09-24T21:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في زابوروجيه، غالينا كاتيوشتشينكو، في تصريحات صحفيّة: "وفقا للبيانات العامة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الإقبال على مدى يومين من التصويت 35.54%، مع مراعاة التصويت في الخارج".وفقًا للجنة الانتخابات في المقاطعة، كانت نسبة المشاركة 34.58% في مدينة بيرديانسك، و36.55% في منطقة بيرديانسك، و34.80% في مناطق فاسيلييفكا وفاسيليفسكي، و35.35% في ميليتوبول، و35.72% في منطقة ميليتوبول.وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.وذكرت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، أن 750 ألف شخص كانوا على قائمة الناخبين في مقاطعة خيرسون.وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين من التصويت 55.05%.

https://sputnikarabic.ae/20220924/مسح-عام-للمناطق-المحررة-يظهر-رغبة-المواطنين-بالانضمام-إلى-روسيا-1068195283.html

https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-55-1068196776.html

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