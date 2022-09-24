عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-35-في-زابوروجيه-وأكثر-من-31-في-خيرسون-1068197209.html
نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون
نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون
نشرت كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مساء اليوم السبت، نتائج المشاركة في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية بعد يومين على بدء عملية الاستفتاء. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:58+0000
2022-09-24T21:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068126351_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_b7f0c14fd7ce78724c67912cc9399c6a.jpg
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في زابوروجيه، غالينا كاتيوشتشينكو، في تصريحات صحفيّة: "وفقا للبيانات العامة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الإقبال على مدى يومين من التصويت 35.54%، مع مراعاة التصويت في الخارج".وفقًا للجنة الانتخابات في المقاطعة، كانت نسبة المشاركة 34.58% في مدينة بيرديانسك، و36.55% في منطقة بيرديانسك، و34.80% في مناطق فاسيلييفكا وفاسيليفسكي، و35.35% في ميليتوبول، و35.72% في منطقة ميليتوبول.وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.وذكرت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، أن 750 ألف شخص كانوا على قائمة الناخبين في مقاطعة خيرسون.وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين من التصويت 55.05%.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مسح-عام-للمناطق-المحررة-يظهر-رغبة-المواطنين-بالانضمام-إلى-روسيا-1068195283.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/لجنة-الانتخابات-المركزية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بلغت-أكثر-من-55-1068196776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068126351_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_24e74d308f0734ff9fcf559001d4a159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 35% في زابوروجيه وأكثر من 31% في خيرسون

20:58 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 24.09.2022)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورامرأة تدلي بصوتها في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022
امرأة تدلي بصوتها في استفتاء على انضمام منطقة زابوروجيه إلى روسيا في مركز اقتراع في مؤسسة ميليتوبول، 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت كل من مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مساء اليوم السبت، نتائج المشاركة في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية بعد يومين على بدء عملية الاستفتاء.
وقالت رئيسة لجنة الانتخابات في زابوروجيه، غالينا كاتيوشتشينكو، في تصريحات صحفيّة: "وفقا للبيانات العامة من مراكز الاقتراع، بلغت نسبة الإقبال على مدى يومين من التصويت 35.54%، مع مراعاة التصويت في الخارج".
وفقًا للجنة الانتخابات في المقاطعة، كانت نسبة المشاركة 34.58% في مدينة بيرديانسك، و36.55% في منطقة بيرديانسك، و34.80% في مناطق فاسيلييفكا وفاسيليفسكي، و35.35% في ميليتوبول، و35.72% في منطقة ميليتوبول.

وأظهرت مناطق بولوغوفسكي وبولوجوفسكي نسبة إقبال بلغت 34.26%، ومنطقة تشيرنيغوفكا وتشرنيغوف نسبة 34.07%، وإنرغودار نسبة 36.97%. كما صوت 12518 شخصا في مراكز اقتراع أجنبية، أي في دول أخرى.

رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة جمهورية دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسح عام للمناطق المحررة يظهر رغبة المواطنين بالانضمام إلى روسيا
19:59 GMT
وبدورها، أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة خيرسون، مارينا زاخاروفا، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون يومي الجمعة والسبت بلغت 31.79%.

وقالت زاخاروفا في تصريحات صحفية: "انتهى اليوم الثاني من التصويت في الاستفتاء في مقاطعة خيرسون، وبلغ إجمالي إقبال الناخبين 31.79% من قائمة الناخبين"، مشيرة إلى أنه "لم يتم الكشف عن انتهاكات واستفزازات في مراكز الاقتراع اليوم".

وذكرت لجنة الانتخابات، في وقت سابق، أن 750 ألف شخص كانوا على قائمة الناخبين في مقاطعة خيرسون.
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية: نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت أكثر من 55%
20:33 GMT
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيلينا كرافشينكو، أن نسبة المشاركة الشعبية والإقبال على الاستفتاء في جمهورية لوغانسك الشعبية على أساس اليوم الثاني، بلغت 21.97%، أي أن نسبة المشاركة الكلية أصبحت 45.86%.
كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية فلاديمير فيسوتسكي، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على انضمام الجمهورية إلى روسيا الاتحادية بلغت بعد يومين من التصويت 55.05%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 20:09 GMTВертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала