https://sputnikarabic.ae/20220924/هل-تشعل-الصين-سوق-الغاز-المسال-العالمية-1068176507.html

هل تشعل الصين سوق الغاز المسال العالمية

هل تشعل الصين سوق الغاز المسال العالمية

أعلنت الصين استكمال بناء الهيكل الرئيسي لأكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الغاز الطبيعي المسال، في مقاطعة جيانغسو شرقي البلاد. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T13:12+0000

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هل تشعل الصين سوق الغاز المسال العالمية هل تشعل الصين سوق الغاز المسال العالمية

تبلغ سعة تخزين المحطة الجديدة 2.5 مليون متر مكعب في ستة خزانات، فيما بقيت أربعة خزانات أخرى بسعة 220 ألف متر مكعب للخزان.ووفقا للشركة الصينية لبناء الطاقة الكهربائية، تم رفع سقف خزان الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 60 مترا إلى الأعلى باستخدام ضغط الهواء.قال خبير النفط العالمي د. ممدوح سلامة وفي حديثة لـ"سبوتنيك" إن "الصين هي أكبر سوق للغاز العادي والمسال، والطلب الصيني على الغاز آخذ في الزيادة، مما سيدفع أسعار الغاز المسال إلى الارتفاع مستقبلا، وسيستمر ذلك لسنوات" مشيرا إلى أن "الصين لديها استثمارات ضخمة في سيبيريا مع شركات نوفاتك الروسية للغاز السائل، وهذه الاستثمارات تحفزها على تشجيع شراء الغاز المسال من روسيا، وهذا أيضا يمكنها من الحصول عل أسعار أفضل في الأسواق العالمية".وأوضح أستاذ الاستثمار والتمويل د. وائل النحاس أن "الصين تحاول تعويض أحد الاجنحة الاستثمارية لديها عبر استيراد الغاز وإسالته، ومن ثم إعادة تصديره، في محاولة لملء الفراغات الموجودة في أوروبا، وهذه إحدى الطرق التي تتبعها الصين لتعويض القطاعات التي تتهاوي لديها حيث تشهد تراجعات في قطاعات كثيرة منها العقارات والصناعات الوسيطة، وفرصتها الماثلة الآن هي أن تشغل المساحة التي كانت تشغلها روسيا في أسواق الغاز عن طريق عملية إعادة التصدير للغاز الروسي بعد إسالته".واعتبر الخبير أن "هذا الأمر قد يؤدي إلى تطور العلاقات بين بكين وموسكو، حيث أن الصين هي المشتري الأكبر للغاز الروسي، وقد تتحول إلى باب خلفي لتصدير الغاز الروسي" متوقعا ان "تشهد أسواق الغاز عمليات تصحيح كبيرة قريبا، حيث أن معظم ما يحدث حاليا عبارة عن مضاربات بعيدة على آليات العرض والطلب".وأكد د. بيير عازار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أن "الصين تسعى منذ فترة إلى إثبات وضعها كقوة عظمى على مسرح العلاقات الدولية، على كافة الأصعدة، حتى أنها بدأت بتطوير قدراتها لعسكرية، ويأتي انشاء المحطة الأكبر عالميا لتخزين الغاز المسال بعد توقيع عدة اتفاقات مع روسيا خاصة خط سيبيريا، بما يسمح للصين بأن تبني هذه المحطة ضمن محاولاتها للوصول إلى مرحلة ندية مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة"وقال إنها تريد أيضا أن تمتلك ورقة استراتيجية في أسواق الطاقة العالمية إذا ما تدخلت أمريكا في مسألة تايوان، خاصة أن هناك تنافسية كبرى حول العالم على المستوي الجيو اقتصادي".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج مساحة حرةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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