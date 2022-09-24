https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-الخارجية-السعودي-لا-تزال-هناك-خلافات-مع-طهران-تمنعني-من-لقاء-نظيري-الإيراني-1068166529.html
وزير الخارجية السعودي: لا تزال هناك خلافات مع طهران تمنعني من لقاء نظيري الإيراني
وزير الخارجية السعودي: لا تزال هناك خلافات مع طهران تمنعني من لقاء نظيري الإيراني
نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إمكانية أن يلتقي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مؤكدا أن الخلافات مع طهران ما زالت تمنع هذا اللقاء. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T08:33+0000
2022-09-24T08:33+0000
2022-09-24T08:33+0000
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/21/1043502148_0:353:2855:1959_1920x0_80_0_0_b590e46a0204f431b158fa4f7f436e9f.jpg
ووفقا لحوار له مع "فرانس 24"، أكد وزير الخارجية السعودي عدم وجود خطط للقائه بوزير الخارجية الإيراني، مؤكدا أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له.وقال بن فرحان الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تزال هناك خلافات مع طهران تمنعني من لقاء نظيري الإيراني".ومع ذلك أكد الوزير السعودي أن موقف بلاده واضح وهو أن لديها "مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأجرت السعودية وإيران جولة مفاوضات، الشهر الماضي، وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنها كانت "إيجابية".وقال كنعاني في مؤتمر صحفي، في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي: "عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية تحتاج إلى وقت ولا تتم بين يوم وليلة".طالع أيضا: رئيسي: إعادة بناء العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة
https://sputnikarabic.ae/20220830/السعودية-وإيران-هل-اقترب-موعد-عودة-السفراء؟-1067057929.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104350/21/1043502148_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_0663476d1f3a1048397f50ada66240b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران
وزير الخارجية السعودي: لا تزال هناك خلافات مع طهران تمنعني من لقاء نظيري الإيراني
تابعنا عبر
نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إمكانية أن يلتقي بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مؤكدا أن الخلافات مع طهران ما زالت تمنع هذا اللقاء.
ووفقا لحوار له
مع "فرانس 24"، أكد وزير الخارجية السعودي عدم وجود خطط للقائه بوزير الخارجية الإيراني، مؤكدا أن كل ما يتردد في هذا الشأن لا أساس له.
وقال بن فرحان
الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تزال هناك خلافات مع طهران تمنعني من لقاء نظيري الإيراني".
ومع ذلك أكد الوزير السعودي أن موقف بلاده واضح وهو أن لديها "مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خاصة فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
لكن بن فرحان استدرك، مؤكدا أن "الصفقة المعيبة أفضل من عدم وجود صفقة"، على حد تعبيره.
وأجرت السعودية وإيران جولة مفاوضات، الشهر الماضي، وصفها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأنها كانت "إيجابية".
وقال كنعاني
في مؤتمر صحفي، في الـ22 من أغسطس/ آب الماضي: "عملية إعادة العلاقات الدبلوماسية تحتاج إلى وقت ولا تتم بين يوم وليلة".