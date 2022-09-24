https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-الخارجية-المجر-هنغاريا-لن-توافق-أبدا-على-فرض-عقوبات-على-روساتوم-أو-غازبروم-1068163362.html
وزير الخارجية المجر: هنغاريا لن توافق أبدا على فرض عقوبات على روساتوم أو غازبروم
وزير الخارجية المجر: هنغاريا لن توافق أبدا على فرض عقوبات على روساتوم أو غازبروم
قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، إن بودابست لن توافق أبدا على إضافة شركتي الطاقة الروسيتين روساتوم وغازبروم إلى قائمة عقوبات الاتحاد... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T04:01+0000
2022-09-24T04:01+0000
2022-09-24T04:01+0000
شركة غازبروم
هنغاريا
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جاء ذلك خلال تصريحات لوزير خارجية هنغاريا مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال سيارتو، "لن نوافق أبدا على وضع روساتوم أو غازبروم على قائمة العقوبات، ولن نوافق أبدا على إدراج أي كيان في قائمة العقوبات وهو أمر مهم بالنسبة لنا من منظور إمدادات الطاقة".كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قالوا في وقت سابق إنهم سيطرحون قريبا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.وفي ذات الصدد، قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، إن المجر لا تتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا.
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شركة غازبروم, هنغاريا
وزير الخارجية المجر: هنغاريا لن توافق أبدا على فرض عقوبات على روساتوم أو غازبروم
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قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، اليوم السبت، إن بودابست لن توافق أبدا على إضافة شركتي الطاقة الروسيتين روساتوم وغازبروم إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال تصريحات لوزير خارجية هنغاريا مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سيارتو، "لن نوافق أبدا على وضع روساتوم أو غازبروم على قائمة العقوبات
، ولن نوافق أبدا على إدراج أي كيان في قائمة العقوبات وهو أمر مهم بالنسبة لنا من منظور إمدادات الطاقة".
كان مسؤولو الاتحاد الأوروبي قالوا في وقت سابق إنهم سيطرحون قريبا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
وفي ذات الصدد، قال وزير خارجية هنغاريا، بيتر سيارتو، إن المجر لا تتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا قريبا.