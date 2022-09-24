https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-الخارجية-المصري-مستعدون-لاستضافة-مركز-دولي-لتوريد-وتخزين-الحبوب-1068195571.html
وزير الخارجية المصري: مستعدون لاستضافة مركز دولي لتوريد وتخزين الحبوب
وزير الخارجية المصري: مستعدون لاستضافة مركز دولي لتوريد وتخزين الحبوب
عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الحبوب في مصر. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T20:15+0000
2022-09-24T20:15+0000
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حبوب
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت.وقال الوزير المصري إن "مصر من خلالها موقعها الجغرافي الفريد تعرب عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الغذاء في مصر من أجل المساهمة في حل الأزمة الغذائية للجميع".وأضاف شكري أن "أزمة الأمن الغذائي تعد ناتجًا لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".وتابع وزير الخارجية: "أشير إلى واقع مؤسف وهو أن في أفريقيا يواجه 1 من كل 5 أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستوردا للغذاء بتكلفة قدرها 43 مليار دولار".تأتي تصريحات شكري في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم نقل ما يزيد على 4.3 مليون طن من الغذاء إلى 29 دولة منذ توقيع مبادرة لتصدير الحبوب من البحر الأسود، لافتًا إلى أهمية زيادة تلك الشحنات لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/بيلاروسيا-تحظر-تصدير-الحبوب-من-أراضيها-لمدة-نصف-سنة-1068163937.html
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أخبار مصر الآن, حبوب
وزير الخارجية المصري: مستعدون لاستضافة مركز دولي لتوريد وتخزين الحبوب
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عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن استعداد بلاده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الحبوب في مصر.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت.
وقال الوزير المصري إن "مصر من خلالها موقعها الجغرافي الفريد تعرب عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز لتوريد وتخزين الغذاء
في مصر من أجل المساهمة في حل الأزمة الغذائية للجميع".
وأضاف شكري أن "أزمة الأمن الغذائي تعد ناتجًا لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وتابع وزير الخارجية: "أشير إلى واقع مؤسف وهو أن في أفريقيا يواجه 1 من كل 5 أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستوردا للغذاء بتكلفة قدرها 43 مليار دولار".
تأتي تصريحات شكري في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم نقل ما يزيد على 4.3 مليون طن من الغذاء إلى 29 دولة منذ توقيع مبادرة لتصدير الحبوب من البحر الأسود، لافتًا إلى أهمية زيادة تلك الشحنات لتخفيض أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.