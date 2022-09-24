https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-الصحة-اللبناني-يتصل-بنظيره-السوري-لبحث-نقل-ضحايا-مركب-طرطوس-إلى-بيروت-1068174211.html
وزير الصحة اللبناني يتصل بنظيره السوري لبحث نقل ضحايا مركب طرطوس إلى بيروت
وزير الصحة اللبناني يتصل بنظيره السوري لبحث نقل ضحايا مركب طرطوس إلى بيروت
اتصل وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بنظيره السوري حسن الغباش لبحث كيفية نقل ضحايا مركب طرطوس من المتوفين والجرحى. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:20+0000
2022-09-24T12:20+0000
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ووفقا لبيان أصدره المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني، ونشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن اتصالا هاتفيا تم بين الوزيرين لمتابعة نقل جرحى وجثامين مركب طرطوسوقال إن اتصالا هاتفيا "حصل اليوم بين الوزير فراس الأبيض ونظيره السوري حسن محمد الغباش للبحث في كيفية نقل الجرحى الناجين من مأساة المركب، الذي غرق قبالة طرطوس، إلى لبنان حيث سيصار إلى تحديد الموعد بناء على التقارير الطبية المتعلقة بحالتهم الصحية، إضافة إلى متابعة نقل جثامين الضحايا".ولفت إلى أن وزير الصحة اللبناني وجّه "مدير العناية الطبية جوزف الحلو لمتابعة ما بدأه منذ ليل الخميس من تنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز مجمل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالجرحى كما بنقل جثامين الضحايا إلى لبنان".وكان مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي قد أكد، أمس، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين"، وأن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".وكانت وزارة الإعلام السورية قد ذكرت أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم"، وذلك بعد أن غرق، بالأمس، مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.طالع أيضا: إعلام لبناني: العثور على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس
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أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
وزير الصحة اللبناني يتصل بنظيره السوري لبحث نقل ضحايا مركب طرطوس إلى بيروت
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اتصل وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض بنظيره السوري حسن الغباش لبحث كيفية نقل ضحايا مركب طرطوس من المتوفين والجرحى.
ووفقا لبيان
أصدره المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني، ونشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن اتصالا هاتفيا تم بين الوزيرين لمتابعة نقل جرحى وجثامين مركب طرطوس
وقال إن اتصالا هاتفيا "حصل اليوم بين الوزير فراس الأبيض ونظيره السوري حسن محمد الغباش
للبحث في كيفية نقل الجرحى الناجين من مأساة المركب، الذي غرق قبالة طرطوس، إلى لبنان حيث سيصار إلى تحديد الموعد بناء على التقارير الطبية المتعلقة بحالتهم الصحية، إضافة إلى متابعة نقل جثامين الضحايا".
وأوضح البيان أنه "تم تحضير مستشفيي طرابلس وحلبا الحكوميين وسائر المستشفيات الخاصة في الشمال لاستقبال الجثامين ومتابعة علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة وزارة الصحة العامة".
ولفت إلى أن وزير الصحة اللبناني وجّه "مدير العناية الطبية جوزف الحلو لمتابعة ما بدأه منذ ليل الخميس من تنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز مجمل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالجرحى كما بنقل جثامين الضحايا إلى لبنان".
وكان مدير الموانئ السورية
العميد سامر قبرصلي قد أكد، أمس، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين"، وأن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".
وكانت وزارة الإعلام السورية قد ذكرت أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم"، وذلك بعد أن غرق، بالأمس، مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.