https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-خارجية-هنغاريا-لـسبوتنيك-حل-الأزمة-الأوكرانية-يتم-بمحادثات-روسية-أمريكية-1068164895.html

وزير خارجية هنغاريا لـ"سبوتنيك": حل الأزمة الأوكرانية يتم بمحادثات روسية أمريكية

وزير خارجية هنغاريا لـ"سبوتنيك": حل الأزمة الأوكرانية يتم بمحادثات روسية أمريكية

اعتبر وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم السبت، أن استمرار خطر التصعيد بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا سيظل قائما طالما استمرت الأزمة في أوكرانيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T07:03+0000

2022-09-24T07:03+0000

2022-09-24T07:03+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg

وقال سيارتو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ردا على سؤال حول استمرارية التصعيد بين روسيا والناتو: "بالطبع طالما هناك حرب فإن خطر التصعيد موجود ومستمر".وأضاف سيارتو، قائلا: "عندما تسألني ما هو أهم واجب الآن، أقول لك هو تجنب أي نوع من الصراع المباشر بين الناتو وروسيا لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى وضع لا يريد أي منا الذهاب إليه".وتابع الوزير الهنغاري: "عندما نجلس مع زملائنا في الناتو، فهذه دائمًا هي قضيتنا الأولى تجنب الصراع بين الناتو وروسيا".وأشار سيارتو إلى أن حل الأزمة الأوكرانية يتوقف على محادثات روسية أمريكية بهذا الشأن، معتقدا أنه من دون اتفاق أمريكي روسي لن يتم حل هذا الوضع سواء شئنا أم أبينا".وأضاف: "أرى أنه من أجل إنهاء هذا الوضع الصعب في أسرع وقت ممكن، هناك حاجة إلى مناقشات أمريكية روسية".كما اعتبر سيارتو أن هناك دولا أوروبية لن تتمكن من مواجهة فصل الشتاء دون الغاز الروسي، مضيفا أنه على النقيض فإن بودابست لديها ما يكفي من الغاز لمواجهة فصل الشتاء بفضل الإمدادات الروسية.وأضاف سيارتو بالقول: "بلغ تخزين الغاز في هنغاريا نسبة مرضية 41% بفضل تعاونها مع شركة غازبروم الروسية، بينما تواجه أوروبا عمومًا قصورا في الغاز".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم