https://sputnikarabic.ae/20220924/وكالة-رحلة-المستشار-الألماني-إلى-الخليج-تهدف-لسد-النقص-في-إمدادات-الطاقة--1068183402.html

وكالة: رحلة المستشار الألماني إلى الخليج تهدف لسد النقص في إمدادات الطاقة

وكالة: رحلة المستشار الألماني إلى الخليج تهدف لسد النقص في إمدادات الطاقة

وصل المستشار الألماني، اليوم السبت، إلى السعودية، في أول محطة ضمن رحلة إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T15:40+0000

2022-09-24T15:40+0000

2022-09-24T15:42+0000

أخبار ألمانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060982610_0:0:1593:896_1920x0_80_0_0_9a38f1cabad48b76b6da22e354150399.jpg

سارعت الحكومة الألمانية الجديدة، منذ وصولها للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى البحث عن مصادر جديدة للنفط والفحم والغاز، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وفي حين تراجعت الواردات من روسيا بشكل حاد، هناك مخاوف من أن ألمانيا مثل غيرها من الدول الأوروبية يمكن أن تواجه نقصا في الطاقة خلال الأشهر المقبلة.ويشكل سد الفجوة في إمدادات الغاز الطبيعي قلقا خاصا وأحد أسباب توجه شولتس إلى الإمارات وقطر مع وفد تجاري رفيع المستوى، حسبما ذكر مسؤولون رفيعو المستوى.وذكر مسؤول ألماني آخر اشترط عدم ذكر اسمه: "بالطبع هذه الرحلة تتابع عن كثب... لا يمكننا رفض عقد مثل هذه الاجتماعات ومثل هذا التعاون".وأضاف المسؤول: "في عالم يضم 193 دولة واختلافات كبيرة، ليس المستشار الألماني فحسب، بل العديد من القادة الآخرين كذلك يسعون لإجراء محادثات في الوقت الحالي ويحاولون تشكيل تحالفات جديدة وتعزيز العلاقات القديمة".وفي وقت سابق اليوم، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني في مدينة جدة.

https://sputnikarabic.ae/20220921/المستشار-الألماني-يدعو-إلى-ضمان-بقاء-عالم-القرن-الحادي-والعشرين-متعدد-الأطراف-1068027862.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا