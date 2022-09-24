https://sputnikarabic.ae/20220924/ولي-العهد-السعودي-يجري-مباحثات-في-جدة-مع-مسؤولين-أتراك--1068198390.html
ولي العهد السعودي يجري مباحثات في جدة مع مسؤولين أتراك
ولي العهد السعودي يجري مباحثات في جدة مع مسؤولين أتراك
استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم السبت، متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير المالية التركي نور الدين نباتي. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T21:18+0000
2022-09-24T21:18+0000
2022-09-24T21:18+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن ابن سلمان استقبل المسؤولين التركيين في قصر السلام بمدينة جدة.وخلال اللقاء نقل قالن "تحيات" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.واستعرض اللقاء "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة محمد آل الشيخ، ووزير المالية محمد الجدعان، بحسب المصدر ذاته.وفي 22 يوينو/حزيران الماضي، استقبل الرئيس التركي أردوغان، ولي العهد السعودي، الذي أجرى وقتها أول زيارة رسمية له إلى تركيا.وجاءت زيارة ابن سلمان إلى تركيا، بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية في أبريل/نيسان الماضي هي الأولى له منذ 5 سنوات في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20220622/أردوغان-يستقبل-ولي-العهد-السعودي-في-أول-زيارة-له-إلى-تركيا-1064052134.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي يجري مباحثات في جدة مع مسؤولين أتراك
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم السبت، متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن ووزير المالية التركي نور الدين نباتي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
)، إن ابن سلمان استقبل المسؤولين التركيين في قصر السلام بمدينة جدة.
وخلال اللقاء نقل قالن "تحيات" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.
واستعرض اللقاء "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".
حضر اللقاء من الجانب السعودي وزير الدولة مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة محمد آل الشيخ، ووزير المالية محمد الجدعان، بحسب المصدر ذاته.
وفي 22 يوينو/حزيران الماضي، استقبل الرئيس التركي أردوغان
، ولي العهد السعودي، الذي أجرى وقتها أول زيارة رسمية له إلى تركيا.
وجاءت زيارة ابن سلمان إلى تركيا، بعد زيارة مماثلة أجراها أردوغان إلى السعودية في أبريل/نيسان الماضي هي الأولى له منذ 5 سنوات في خطوة لتحسين العلاقات بين البلدين، التي شهدت توترا عقب أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.