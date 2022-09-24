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https://sputnikarabic.ae/20220924/ولي-العهد-السعودي-يجري-مباحثات-مع-مسؤولين-أمريكيين-حول-أزمتي-اليمن-وأوكرانيا-1068168312.html
ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول أزمتي اليمن وأوكرانيا
ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول أزمتي اليمن وأوكرانيا
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر "السلام" في جدة، عددا من المسؤولين الأمريكيين حول أزمتي اليمن وأوكرانيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T09:38+0000
2022-09-24T09:38+0000
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وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، التقى ابن سلمان "منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ".وأوضحت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن".وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220921/أنصار-الله-تدعو-التحالف-العربي-لإنهاء-عملياته-في-اليمن-ورفع-قيوده-عن-الموانئ-والمطارات-1068056690.html
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أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

ولي العهد السعودي يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين حول أزمتي اليمن وأوكرانيا

09:38 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر "السلام" في جدة، عددا من المسؤولين الأمريكيين حول أزمتي اليمن وأوكرانيا.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، التقى ابن سلمان "منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ".
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
"أنصار الله" تدعو التحالف العربي لإنهاء عملياته في اليمن ورفع قيوده عن الموانئ والمطارات
21 سبتمبر, 15:17 GMT
وأوضحت الوكالة أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمتابعة النشطة لمخرجات قمة جدة وخاصة في مجال أمن الطاقة والاستثمار في الشراكة العالمية للبنية التحتية والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة بما في ذلك اليمن".
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، وبينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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