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ولي العهد السعودي يستقبل المستشار الألماني في جدة... فيديو
ولي العهد السعودي يستقبل المستشار الألماني في جدة... فيديو
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني أولاف شولتز، في مدينة جدة. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:53+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ"، استقبل بن سلمان شولتز في قصر السلام في جدة، حيث وصل اليوم السبت في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.ولدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، كان في استقبال المستشار الألماني أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ووزير المال محمد بن عبد الله الجدعان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال السفارة السعودية في ألمانيا محمد الدواس.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار ألمانيا
أخبار السعودية اليوم, أخبار ألمانيا

ولي العهد السعودي يستقبل المستشار الألماني في جدة... فيديو

12:53 GMT 24.09.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloudولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Bandar Aljaloud
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني أولاف شولتز، في مدينة جدة.
ووفقا لجريدة "عكاظ"، استقبل بن سلمان شولتز في قصر السلام في جدة، حيث وصل اليوم السبت في زيارة إلى المملكة العربية السعودية.
ولدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي، كان في استقبال المستشار الألماني أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ووزير المال محمد بن عبد الله الجدعان، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري، والقائم بأعمال السفارة السعودية في ألمانيا محمد الدواس.
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