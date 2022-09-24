https://sputnikarabic.ae/20220924/-رئيس-قسم-صناعة-الدفاع-التركية-قد-نشتري-المقاتلات-الروسية-بدل-الأمريكية-في-حال-فشلت-الصفقة-1068165973.html
رئيس قسم صناعة الدفاع التركية: قد نشتري المقاتلات الروسية بدل الأمريكية في حال فشلت الصفقة
رئيس قسم صناعة الدفاع التركية: قد نشتري المقاتلات الروسية بدل الأمريكية في حال فشلت الصفقة
أعلن رئيس قسم صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، اليوم السبت، أن بلاده تفكر جديا بشراء مقاتلات روسية من طراز "سو 35" في حال فشلت الصفقة الأمريكية بشراء... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T07:59+0000
2022-09-24T07:59+0000
2022-09-24T07:59+0000
العالم
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وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت، في وقت سابق، إشعارا رسميا لأنقرة بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".وألغت واشنطن المذكرة المشتركة مع تركيا ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين ضمن مشروع "إف 35" وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس.وحولت تركيا تركيزها إلى شراء طائرات "إف 16" لتحديث أسطولها القديم من الطائرات الحربية الأمريكية بعد إخراجها من برنامج للمساعدة في تصنيع وشراء الجيل التالي من مقاتلات "إف 35".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس قسم صناعة الدفاع التركية: قد نشتري المقاتلات الروسية بدل الأمريكية في حال فشلت الصفقة
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أعلن رئيس قسم صناعة الدفاع التركية، إسماعيل دمير، اليوم السبت، أن بلاده تفكر جديا بشراء مقاتلات روسية من طراز "سو 35" في حال فشلت الصفقة الأمريكية بشراء مقاتلات "إف 16".
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت، في وقت سابق، إشعارا رسميا لأنقرة بشأن استبعادها من برنامج توريد أحدث مقاتلات "إف 35" بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس 400".
وألغت واشنطن المذكرة المشتركة مع تركيا
ووقعتها مع الشركاء السبعة المتبقين ضمن مشروع "إف 35" وهي المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا والنرويج.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس.
وحولت تركيا تركيزها إلى شراء طائرات "إف 16" لتحديث أسطولها القديم من الطائرات الحربية الأمريكية
بعد إخراجها من برنامج للمساعدة في تصنيع وشراء الجيل التالي من مقاتلات "إف 35".