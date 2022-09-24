https://sputnikarabic.ae/20220924/-روسيا-تقيم-حفل-استقبال-لمندوبي-مؤتمر-الاتحاد-الدولي-للاتصالات-في-بوخارست-1068164459.html
روسيا تقيم حفل استقبال لمندوبي مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست
روسيا تقيم حفل استقبال لمندوبي مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست
أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أنها ستنظم حفل استقبال للمندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T06:54+0000
2022-09-24T06:54+0000
2022-09-24T06:54+0000
العالم
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وأشارت الوزارة الروسية في بيانها أن حفل الاستقبال سينظم للمندوبين المفوضين لعام 2022، حيث ستقوم نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، بيلا تشيركيسوفا، بإلقاء كلمة خلال الحفل، بالإضافة إلى كلمات المرشح الروسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس شركة "فيمبيل كوم" الروسية رشيد إسماعيلوف، والمرشح الروسي للجنة تنظيم الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس الإدارة الدولية لمؤسسة الميزانية الفيدرالية التابعة لمعهد البحث العلمي للراديو نيكولاي فارلاموف.ويعتبر مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يُعقد مؤتمره كل أربع سنوات، وهو حدث رئيسي تقرر خلاله الدول الأعضاء في الاتحاد مستقبل المنظمة، وبالتالي تحديد قدرتها على التأثير في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في جميع أنحاء العالم. ويحدد المؤتمر السياسة العامة للاتحاد ويعتمد الخطط الاستراتيجية والمالية لمدة أربع سنوات وينتخب الإدارة العليا للمنظمة وأعضاء المجلس ولجنة لوائح الراديو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
روسيا تقيم حفل استقبال لمندوبي مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات في بوخارست
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أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أنها ستنظم حفل استقبال للمندوبين المفوضين في الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي سينعقد في الفترة الممتدة من 65 سبتمبر/ أيلول إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة الرومانية بوخارست.
وأشارت الوزارة الروسية في بيانها أن حفل الاستقبال سينظم للمندوبين المفوضين لعام 2022، حيث ستقوم نائبة وزير التنمية الرقمية والاتصالات ووسائل الإعلام الروسية، بيلا تشيركيسوفا، بإلقاء كلمة خلال الحفل، بالإضافة إلى كلمات المرشح الروسي لمنصب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس شركة "فيمبيل كوم" الروسية رشيد إسماعيلوف، والمرشح الروسي للجنة تنظيم الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، رئيس الإدارة الدولية لمؤسسة الميزانية الفيدرالية التابعة لمعهد البحث العلمي للراديو نيكولاي فارلاموف.
ويعتبر مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع القرار في الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث يُعقد مؤتمره كل أربع سنوات، وهو حدث رئيسي تقرر خلاله الدول الأعضاء في الاتحاد مستقبل المنظمة، وبالتالي تحديد قدرتها على التأثير في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في جميع أنحاء العالم.
ويحدد المؤتمر السياسة العامة للاتحاد ويعتمد الخطط الاستراتيجية والمالية لمدة أربع سنوات وينتخب الإدارة العليا للمنظمة وأعضاء المجلس ولجنة لوائح الراديو.