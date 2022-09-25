https://sputnikarabic.ae/20220925/أذربيجان-تخصص-أكثر-من-3-مليار-دولار-لإعادة-إعمار-قره-باغ--1068202009.html
أذربيجان تخصص أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار قره باغ
أذربيجان تخصص أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار قره باغ
قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، يوم السبت، إن أذربيجان خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار ناغورني قره باغ منذ نوفمبر 2020. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T04:07+0000
2022-09-25T04:07+0000
2022-09-25T05:26+0000
أذربيجان
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موسكو - سبوتنيك. وقال بايراموف في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يتم الآن بناء مدن وقرى جديدة من الصفر من خلال تطبيق أساليب التخطيط الحضري الحديثة، ومفاهيم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية".وأضاف: "بعد الحرب، تم بالفعل تخصيص 3 مليارات دولار من ميزانية الدولة لهذه الأغراض، وتحرص أذربيجان على استثمار المزيد في المستقبل"، مضيفا أن "المنطقة المحررة تم تصنيفها على أنها "منطقة طاقة خضراء".وبدأت باكو أعمال إعادة الإعمار في ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020.واندلع الصراع الطويل الأمد في ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، ما مثل أخطر تصعيد في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان منذ سنوات.وانتهت الأعمال العسكرية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020. واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى. ومع ذلك، ظلت الحالة في المنطقة متوترة، مع اشتباكات متقطعة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220905/بوتين-وباشينيان-يبحثان-الوضع-في-ناغورني-قره-باغ-1067317664.html
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أذربيجان
أذربيجان تخصص أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار قره باغ
04:07 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 05:26 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، يوم السبت، إن أذربيجان خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لإعادة إعمار ناغورني قره باغ منذ نوفمبر 2020.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بايراموف في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يتم الآن بناء مدن وقرى جديدة من الصفر من خلال تطبيق أساليب التخطيط الحضري الحديثة، ومفاهيم "المدينة الذكية" و"القرية الذكية".
وأضاف: "بعد الحرب، تم بالفعل تخصيص 3 مليارات دولار من ميزانية الدولة لهذه الأغراض، وتحرص أذربيجان على استثمار المزيد في المستقبل"، مضيفا أن "المنطقة المحررة تم تصنيفها على أنها "منطقة طاقة خضراء".
وبدأت باكو أعمال إعادة الإعمار في ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر 2020.
واندلع الصراع الطويل الأمد في ناغورني قره باغ في سبتمبر 2020، ما مثل أخطر تصعيد في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان منذ سنوات.
وانتهت الأعمال العسكرية بإعلان ثلاثي بوساطة موسكو تم توقيعه في نوفمبر 2020. واتفقت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار
بالكامل وتبادل الأسرى. ومع ذلك، ظلت الحالة في المنطقة متوترة، مع اشتباكات متقطعة بين البلدين.