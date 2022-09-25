https://sputnikarabic.ae/20220925/أطعمة-ومشروبات-قد-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالجلطة-الدموية-1068232651.html
أطعمة ومشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدموية
أطعمة ومشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدموية
حذر خبراء من تناول أطعمة معينة لتسببها في تراكم الترسبات في الشرايين ما قد تعرض الجسم لأمراض عديدة قد تتطور إلى حدوث جلطة دموية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T19:59+0000
2022-09-25T19:59+0000
2022-09-25T19:59+0000
مجتمع
الصحة
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وقال موقع "الكونسلتو" إن تلك الأطعمة تسبب الالتهابات وبمرور الوقت تبدأ في التدخل في آليات تخثر الدم في الجسم وتمهد الطريق لتجلط الأوردة العميقة لذلك، ينصح الخبراء لتفادي تلك المخاطر، بتجنب الأطعمة التالية:يشار إلى أن الالتهاب هو طريقة طبيعية لشفاء خلايا الجسم من الغزاة الخارجيين، إلا أنه يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في الإصابة بالتهاب طويل الأمد، ما قد يؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة، ثم يتطور الأمر إلى منع الدم من الجريان بشكل صحيح.ولفت الباحثون إلى أنه بالنسبة للحوم الحمراء والمعالجة والدهون المتحولة، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن الخطر أكبر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال.
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مجتمع, الصحة
أطعمة ومشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدموية
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حذر خبراء من تناول أطعمة معينة لتسببها في تراكم الترسبات في الشرايين ما قد تعرض الجسم لأمراض عديدة قد تتطور إلى حدوث جلطة دموية.
وقال موقع
"الكونسلتو" إن تلك الأطعمة تسبب الالتهابات وبمرور الوقت تبدأ في التدخل في آليات تخثر الدم في الجسم وتمهد الطريق لتجلط الأوردة العميقة لذلك، ينصح الخبراء لتفادي تلك المخاطر، بتجنب الأطعمة التالية:
1.
الخبز الأبيض والأرز الأبيض والأطعمة المعبأة مسبقا.
2.
الوجبات السريعة والمعجنات والبسكويت والبطاطس المقلية.
3.
المشروبات الغازية والسكرية الأخرى.
5.
الدهون المصنعة مثل السمن الصناعي.
6.
اللحوم الحمراء والمعالجة.
يشار إلى أن الالتهاب هو طريقة طبيعية لشفاء خلايا الجسم من الغزاة الخارجيين، إلا أنه يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في الإصابة بالتهاب طويل الأمد، ما قد يؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض خطيرة، ثم يتطور الأمر إلى منع الدم من الجريان بشكل صحيح.
ولفت الباحثون إلى أنه بالنسبة للحوم الحمراء والمعالجة والدهون المتحولة، فقد أثبتت بعض الأبحاث أن الخطر أكبر بالنسبة للنساء أكثر من الرجال.