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إصابة رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" الأمريكية بكورونا للمرة الثانية
إصابة رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" الأمريكية بكورونا للمرة الثانية
أصيب ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بفيروس كورونا من جديد. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T01:39+0000
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فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بورلا، اليوم الأحد، "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بحالة جيدة وليس لدي أعراض".ويذكر أن بورلا أصيب بالفيروس في منتصف أغسطس الماضي.
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فيروس كورونا
فيروس كورونا

إصابة رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" الأمريكية بكورونا للمرة الثانية

01:39 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 01:40 GMT 25.09.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصوراللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أصيب ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بفيروس كورونا من جديد.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بورلا، اليوم الأحد، "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بحالة جيدة وليس لدي أعراض".
ويذكر أن بورلا أصيب بالفيروس في منتصف أغسطس الماضي.
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