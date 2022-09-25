https://sputnikarabic.ae/20220925/إصابة-رئيس-مجلس-الإدارة-والرئيس-التنفيذي-لشركة-فايزر-بفيروس-كورونا-من-جديد-1068201684.html
إصابة رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" الأمريكية بكورونا للمرة الثانية
إصابة رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" الأمريكية بكورونا للمرة الثانية
أصيب ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بفيروس كورونا من جديد. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T01:39+0000
2022-09-25T01:39+0000
2022-09-25T01:40+0000
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بورلا، اليوم الأحد، "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بحالة جيدة وليس لدي أعراض".ويذكر أن بورلا أصيب بالفيروس في منتصف أغسطس الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
إصابة رئيس مجلس إدارة شركة "فايزر" الأمريكية بكورونا للمرة الثانية
01:39 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 01:40 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
أصيب ألبرت بورلا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بفيروس كورونا من جديد.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بورلا، اليوم الأحد، "لقد أثبتت إصابتي بفيروس كورونا، أنا بحالة جيدة وليس لدي أعراض".
ويذكر أن بورلا أصيب بالفيروس في منتصف أغسطس الماضي.