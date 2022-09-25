https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عشرات-الصواريخ-فوق-مقاطعة-خيرسون-1068214635.html
إعلام: الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات الصواريخ فوق مقاطعة خيرسون
إعلام: الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات الصواريخ فوق مقاطعة خيرسون
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي تصدت لعشرات الصواريخ في سماء مقاطعة خيرسون. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:21+0000
2022-09-25T13:21+0000
2022-09-25T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت مصادر أن عشرات الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، حيث ظهرت آثار صواريخ الدفاع الجوي في سماء المنطقة.ومن جهتها، لم تذكر السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو جرحى نتيجة الرشقات الصاروخية الأوكرانية على المنطقة.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات الصواريخ فوق مقاطعة خيرسون
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي تصدت لعشرات الصواريخ في سماء مقاطعة خيرسون.
وذكرت مصادر أن عشرات الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، حيث ظهرت آثار صواريخ الدفاع الجوي في سماء المنطقة.
ومن جهتها، لم تذكر السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو جرحى نتيجة الرشقات الصاروخية الأوكرانية على المنطقة.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا
ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.