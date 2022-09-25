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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عشرات-الصواريخ-فوق-مقاطعة-خيرسون-1068214635.html
إعلام: الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات الصواريخ فوق مقاطعة خيرسون
إعلام: الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات الصواريخ فوق مقاطعة خيرسون
أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي تصدت لعشرات الصواريخ في سماء مقاطعة خيرسون. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:21+0000
2022-09-25T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت مصادر أن عشرات الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، حيث ظهرت آثار صواريخ الدفاع الجوي في سماء المنطقة.ومن جهتها، لم تذكر السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو جرحى نتيجة الرشقات الصاروخية الأوكرانية على المنطقة.وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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العالم
العالم

إعلام: الدفاعات الجوية الروسية تسقط عشرات الصواريخ فوق مقاطعة خيرسون

13:21 GMT 25.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمدينة خيرسون
مدينة خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الروسي تصدت لعشرات الصواريخ في سماء مقاطعة خيرسون.
وذكرت مصادر أن عشرات الانفجارات سمعت في أرجاء المنطقة، حيث ظهرت آثار صواريخ الدفاع الجوي في سماء المنطقة.
ومن جهتها، لم تذكر السلطات عن وقوع خسائر في الأرواح أو جرحى نتيجة الرشقات الصاروخية الأوكرانية على المنطقة.
وفقًا لممثلي الجمهوريتين والمقاطعتين، فإن الانضمام إلى روسيا سيؤمن أراضيها ويعيد العدالة التاريخية وهذا القرار يعد ضروريا للغاية في سياق الأعمال الإرهابية المستمرة من قبل السلطات الأوكرانية والناتو، الذي يزودها بالسلاح لقتل المدنيين.
وبدأت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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