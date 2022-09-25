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https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-رئيسي-يزور-جرحى-أعمال-الشغب-الأخيرة-في-طهران-1068233450.html
إعلام: رئيسي يزور جرحى أعمال الشغب الأخيرة في طهران
إعلام: رئيسي يزور جرحى أعمال الشغب الأخيرة في طهران
قام الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T20:20+0000
2022-09-25T20:20+0000
أخبار إيران
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رئيسي "قام بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا على أيدي مثيري الشغب في أحد مستشفيات طهران، واطلع على إجراءات علاجهم".وأضافت أن "رئيس الجمهورية إطلع على سير عملية علاج هؤلاء الجرحى ومتابعة أوضاعهم".وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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أخبار إيران
أخبار إيران

إعلام: رئيسي يزور جرحى أعمال الشغب الأخيرة في طهران

20:20 GMT 25.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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قام الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن رئيسي "قام بزيارة عدد من الجرحى الذين أصيبوا على أيدي مثيري الشغب في أحد مستشفيات طهران، واطلع على إجراءات علاجهم".
وأضافت أن "رئيس الجمهورية إطلع على سير عملية علاج هؤلاء الجرحى ومتابعة أوضاعهم".
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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