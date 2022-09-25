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https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-زيارة-شولتز-للسعودية-لم-تسفر-عن-نتائج-ملموسة-1068219510.html
إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"
إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"
لم تسفر زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى المملكة العربية السعودية عن أي نتائج ملموسة بسبب خلافات الطرفين حول قضايا الطاقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T15:01+0000
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القاهرة - سبوتنيك. زار شولتز السعودية يوم السبت في إطار جولته التي تستغرق يومين في ثلاث دول خليجية، ورافقه وفد تجاري رفيع المستوى.كان أحد أهداف الزيارة هو تنويع موردي الطاقة وتمهيد الطريق لإبرام صفقة بشأن الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. أبرمت ألمانيا صفقة بالفعل لكن مع الإمارات.ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب الزيارة، أن شولتز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا القضايا الثنائية، وموضوعات التعاون الدولي، ومواصلة تطوير العلاقات.فيما ذكرت صحيفة العرب أن غياب موضوع الطاقة عن ملخص الاجتماع يوحي بأن المفاوضات بشأن صفقات النفط والغاز لم تكن مثمرة.قد يكون هذا مرتبطا بإحجام المملكة العربية السعودية عن المشاركة في الخلاف بين روسيا والغرب، أو تصميم الرياض على الوفاء بصفقة "أوبك +" التي تحد من إنتاج النفط، بحسب التقرير.وذكرت الصحيفة أن غياب صفقة الطاقة بين البلدين قد يكون مرتبطا أيضا بقضايا حقوق الإنسان التي أثارها شولتز خلال الزيارة، إلى جانب قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.منذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
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أخبار ألمانيا, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد
أخبار ألمانيا, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد

إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"

15:01 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / Angela Weissالمستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022
المستشار الألماني أولاف شولتز يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Angela Weiss
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لم تسفر زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى المملكة العربية السعودية عن أي نتائج ملموسة بسبب خلافات الطرفين حول قضايا الطاقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد.
القاهرة - سبوتنيك. زار شولتز السعودية يوم السبت في إطار جولته التي تستغرق يومين في ثلاث دول خليجية، ورافقه وفد تجاري رفيع المستوى.
كان أحد أهداف الزيارة هو تنويع موردي الطاقة وتمهيد الطريق لإبرام صفقة بشأن الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. أبرمت ألمانيا صفقة بالفعل لكن مع الإمارات.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب الزيارة، أن شولتز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا القضايا الثنائية، وموضوعات التعاون الدولي، ومواصلة تطوير العلاقات.
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رئيس الإمارات ومستشار ألمانيا يشهدان توقيع اتفاقية استراتيجية في الطاقة والصناعة
12:11 GMT
فيما ذكرت صحيفة العرب أن غياب موضوع الطاقة عن ملخص الاجتماع يوحي بأن المفاوضات بشأن صفقات النفط والغاز لم تكن مثمرة.
قد يكون هذا مرتبطا بإحجام المملكة العربية السعودية عن المشاركة في الخلاف بين روسيا والغرب، أو تصميم الرياض على الوفاء بصفقة "أوبك +" التي تحد من إنتاج النفط، بحسب التقرير.
وذكرت الصحيفة أن غياب صفقة الطاقة بين البلدين قد يكون مرتبطا أيضا بقضايا حقوق الإنسان التي أثارها شولتز خلال الزيارة، إلى جانب قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
منذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
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