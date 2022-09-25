https://sputnikarabic.ae/20220925/إعلام-زيارة-شولتز-للسعودية-لم-تسفر-عن-نتائج-ملموسة-1068219510.html

إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"

إعلام: زيارة شولتز للسعودية لم تسفر عن "نتائج ملموسة"

لم تسفر زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى المملكة العربية السعودية عن أي نتائج ملموسة بسبب خلافات الطرفين حول قضايا الطاقة، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم... 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T15:01+0000

2022-09-25T15:01+0000

2022-09-25T15:01+0000

أخبار ألمانيا

أخبار السعودية اليوم

السعودية

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1068035170_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b44b72b9b87330d0fcc9cfd79c90ee1c.jpg

القاهرة - سبوتنيك. زار شولتز السعودية يوم السبت في إطار جولته التي تستغرق يومين في ثلاث دول خليجية، ورافقه وفد تجاري رفيع المستوى.كان أحد أهداف الزيارة هو تنويع موردي الطاقة وتمهيد الطريق لإبرام صفقة بشأن الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين. أبرمت ألمانيا صفقة بالفعل لكن مع الإمارات.ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عقب الزيارة، أن شولتز وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا القضايا الثنائية، وموضوعات التعاون الدولي، ومواصلة تطوير العلاقات.فيما ذكرت صحيفة العرب أن غياب موضوع الطاقة عن ملخص الاجتماع يوحي بأن المفاوضات بشأن صفقات النفط والغاز لم تكن مثمرة.قد يكون هذا مرتبطا بإحجام المملكة العربية السعودية عن المشاركة في الخلاف بين روسيا والغرب، أو تصميم الرياض على الوفاء بصفقة "أوبك +" التي تحد من إنتاج النفط، بحسب التقرير.وذكرت الصحيفة أن غياب صفقة الطاقة بين البلدين قد يكون مرتبطا أيضا بقضايا حقوق الإنسان التي أثارها شولتز خلال الزيارة، إلى جانب قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.منذ عام 2021، كانت أسعار الطاقة في أوروبا تنمو كجزء من الاتجاه العالمي. بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا واعتماد حزم من العقوبات ضد موسكو في الغرب، سرعت أسعار الوقود النمو، ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.

https://sputnikarabic.ae/20220925/رئيس-الإمارات-ومستشار-ألمانيا-يشهدان-توقيع-اتفاقية-استراتيجية-في-الطاقة-والصناعة-1068213098.html

أخبار ألمانيا

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, أخبار السعودية اليوم, السعودية, اقتصاد