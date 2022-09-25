https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-الأمريكيون-والأوروبيون-يواجهون-وضعا-صعبا-وموقفهم-لا-يسمح-لهم-بزيادة-الضغط-علينا-1068231745.html

إيران: الأمريكيون والأوروبيون يواجهون وضعا صعبا وموقفهم لا يسمح لهم بزيادة الضغط علينا

إيران: الأمريكيون والأوروبيون يواجهون وضعا صعبا وموقفهم لا يسمح لهم بزيادة الضغط علينا

كشف مستشار الفريق الإيراني المفاوض محمد مرندي، أن "هناك جيشا سيبرانيا وإعلاما مدعوما من الخارج شن حرباً على الدولة الإيرانية". 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T19:44+0000

2022-09-25T19:44+0000

2022-09-25T19:44+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مرندي، في تصريحات مع قناة "الميادين"، إنه "كانت هناك بروباغندا ضخمة ضد إيران من قبل الإعلام الناطق بالفارسية ضد الدولة الإيرانية"، مؤكدا أن "الأمريكيين والأوروبيين يواجهون وضعاً صعباً وموقفهم لا يسمح لهم بزيادة الضغط على إيران".وبشأن الاتفاق النووي، أوضح مرندي أن "إيران تريد ضمانات قبل التوقيع على الاتفاق الجديد"، مؤكدا أن "الأمريكين يستخدمون الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران ويريدون إبقاء بعض البنود غامضة للتملص من الاتفاق".وأضاف: أن "رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينفذ ما تمليه عليه الإدارة الأمريكية"، مؤكدا "استعداد إيران للتعاون مع الوكالة الذرية علما أن أسئلتها الأخيرة لم تكن جديّة".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق اليوم، إن بلاده تلقت خلال الأيام الأخيرة رسالة من المسؤولين في واشنطن تفيد بحسن نيتهم ورغبتهم في التوصل لحل بشأن إحياء الاتفاق النووي.جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبد اللهيان لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وصرح بأن الأمريكيين بعثوا خلال الأيام الأخيرة رسالة بشأن رغبتهم في التوصل إلى اتفاق نووي جديد.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن رد طهران هو أن إحياء الاتفاق النووي مرهون بحسن النوايا من جانب واشنطن.وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين أجروا خلال وجودهم في نيويورك مباحثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بمفاوضات الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن تلك اللقاءات خلال اليومين الماضيين تناولت إلغاء الحظر على إيران.وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بعد نحو عام ونصف من انطلاقها بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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