https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-زلزال-قوي-يضرب-محافظة-كرمان-جنوب-شرقي-البلاد-1068207617.html

إيران.. زلزال قوي يضرب محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

إيران.. زلزال قوي يضرب محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

ضرب زلزال قوي محافظة كرمان الواقعة جنوب شرقي إيران، بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

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إيران

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، ظهر اليوم الأحد، عن مركز رصد الزلازل الوطني، أن الزلزال وقع عند الساعة التاسعة و30 دقيقة صباحا، في ضواحي مدينة "راور" شمال محافظة كرمان، التي تبعد 130 كلم عن مركز المحافظة، الواقعة جنوب شرقي البلاد.وأكد المركز الإيراني أن "بؤرة الزلزال تم تحديدها في عمق 9 كلم من سطح الأرض، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 57.35 والعرض الشمالي 31.56 درجة".من جانبه، أكد مهرداد كريمي، مساعد رئيس هيئة الطوارئ لدى محافظة كرمان، أن الزلزال لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، مشيرا إلى أن الزلزال وقع خارج الأحياء السكنية، وبالتالي لم تسجل أي خسائر بالأرواح او الممتلكات حتى الآن.وكانت مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت إلى زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في الواحد والعشرين من الشهر الجاري.ونقلت وكالة فارس، عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، أن مدينة خوي الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في الساعة 22 و27 دقيقة و53 ثانية مساء، يوم 21 سبتمبر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20220921/زلزال-جديد-يضرب-غربي-إيران-1068069030.html

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