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إيطاليا.. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة
إيطاليا.. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة
فتحت مراكز الاقتراع في إيطاليا أبوابها، الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T07:55+0000
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إيطاليا
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روما- سبوتنيك. ويختار الناخبون 400 عضو في البرلمان و200 من أعضاء مجلس الشيوخ، بعد أن قدمت حكومة ماريو دراغي استقالتها في يوليو/ تموز الماضي.وتواصل الحكومة تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.وفي ظل وجود 51 مليون ناخب يحق لهم التصويت، يتوقع أن يتراوح معدل الإقبال بين 65% و70%، لكن تقارير إعلامية مبكرة أظهرت إقبالا محدودا في الساعات الأولى.ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية التي تؤدي مهام مفوضية الانتخابات فإن أكثر من 61 ألف مركز اقتراع قد فتح أبوابه في البلاد والخارج، وستظل مفتوحة حتى الحادية عشر من مساء الأحد.ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، لتعلن النتائج الرسمية الأولى صباح الاثنين.يملك تحالف أحزاب يمين الوسط أفضل فرصة للفوز في الانتخابات العامة.
https://sputnikarabic.ae/20181224/إيطاليا-ليبيا-قرار-الانتخابات-1037742957.html
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إيطاليا
إيطاليا

إيطاليا.. بدء التصويت في انتخابات برلمانية مبكرة

07:55 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / Andreas SOLARO الانتخابات البرلمانية في إيطاليا
الانتخابات البرلمانية في إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Andreas SOLARO
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فتحت مراكز الاقتراع في إيطاليا أبوابها، الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة.
روما- سبوتنيك. ويختار الناخبون 400 عضو في البرلمان و200 من أعضاء مجلس الشيوخ، بعد أن قدمت حكومة ماريو دراغي استقالتها في يوليو/ تموز الماضي.
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وتواصل الحكومة تأدية مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.
وفي ظل وجود 51 مليون ناخب يحق لهم التصويت، يتوقع أن يتراوح معدل الإقبال بين 65% و70%، لكن تقارير إعلامية مبكرة أظهرت إقبالا محدودا في الساعات الأولى.
ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية التي تؤدي مهام مفوضية الانتخابات فإن أكثر من 61 ألف مركز اقتراع قد فتح أبوابه في البلاد والخارج، وستظل مفتوحة حتى الحادية عشر من مساء الأحد.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، لتعلن النتائج الرسمية الأولى صباح الاثنين.
يملك تحالف أحزاب يمين الوسط أفضل فرصة للفوز في الانتخابات العامة.
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