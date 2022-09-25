https://sputnikarabic.ae/20220925/استطلاعات-رأي-تقدم-أقصى-اليمين-في-الانتخابات-التشريعية-المبكرة-التي-شهدتها-إيطاليا-1068236874.html
استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا
استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا
أعلنت إيطاليا إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد، وبدء عملية فرز الأصوات. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T23:03+0000
2022-09-25T23:03+0000
2022-09-25T23:03+0000
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560009_0:48:1000:611_1920x0_80_0_0_ae4460648a6735875bf0c97986a762ac.jpg
موسكو- سبوتنيك. وأظهرت استطلاعات رأي تقدم اليمين بحصوله على 41 % إلى 45 % من الأصوات بينما حصدت قوى اليسار نحو 25,5 % من الأصوات، وحركة 5 نجوم على نحو 13,5 % من أصوات الناخبين.وشهدت الأحد إيطاليا، الانتخابات البرلمانية بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي في ظل مناخ سياسي مشتعل، يقوم على الخلاف بين مختلف المكونات الحزبية في إيطاليا.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560009_58:0:946:666_1920x0_80_0_0_b0fca7d4b473fc6635cfa724e20a6306.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا
استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا
تابعنا عبر
أعلنت إيطاليا إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد، وبدء عملية فرز الأصوات.
موسكو- سبوتنيك
. وأظهرت استطلاعات رأي تقدم اليمين بحصوله على 41 % إلى 45 % من الأصوات بينما حصدت قوى اليسار نحو 25,5 % من الأصوات، وحركة 5 نجوم على نحو 13,5 % من أصوات الناخبين.
وشهدت الأحد إيطاليا، الانتخابات البرلمانية
بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي في ظل مناخ سياسي مشتعل، يقوم على الخلاف بين مختلف المكونات الحزبية في إيطاليا.