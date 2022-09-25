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https://sputnikarabic.ae/20220925/استطلاعات-رأي-تقدم-أقصى-اليمين-في-الانتخابات-التشريعية-المبكرة-التي-شهدتها-إيطاليا-1068236874.html
استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا
استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا
أعلنت إيطاليا إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد، وبدء عملية فرز الأصوات. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T23:03+0000
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إيطاليا
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موسكو- سبوتنيك. وأظهرت استطلاعات رأي تقدم اليمين بحصوله على 41 % إلى 45 % من الأصوات بينما حصدت قوى اليسار نحو 25,5 % من الأصوات، وحركة 5 نجوم على نحو 13,5 % من أصوات الناخبين.وشهدت الأحد إيطاليا، الانتخابات البرلمانية بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي في ظل مناخ سياسي مشتعل، يقوم على الخلاف بين مختلف المكونات الحزبية في إيطاليا.
إيطاليا
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إيطاليا
إيطاليا

استطلاعات رأي: تقدم "أقصى اليمين" في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها إيطاليا

23:03 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / HATEM SALHIمواطن تونسي يغمس إصبعه في الحبر بعد التصويت في استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع في القصرين، 25 يوليو/ تموز 2022
مواطن تونسي يغمس إصبعه في الحبر بعد التصويت في استفتاء على مشروع دستور طرحه رئيس البلاد، قيس سعيد، في مركز اقتراع في القصرين، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / HATEM SALHI
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أعلنت إيطاليا إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد، وبدء عملية فرز الأصوات.
موسكو- سبوتنيك. وأظهرت استطلاعات رأي تقدم اليمين بحصوله على 41 % إلى 45 % من الأصوات بينما حصدت قوى اليسار نحو 25,5 % من الأصوات، وحركة 5 نجوم على نحو 13,5 % من أصوات الناخبين.
وشهدت الأحد إيطاليا، الانتخابات البرلمانية بعد أزمة حكومية انتهت باستقالة رئيس الوزراء السابق ماريو دراجي في ظل مناخ سياسي مشتعل، يقوم على الخلاف بين مختلف المكونات الحزبية في إيطاليا.
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