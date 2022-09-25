https://sputnikarabic.ae/20220925/اكتشاف-مواد-كيميائية-ضارة-في-ملابس-التلاميذ-بالولايات-المتحدة-الأمريكية-وكندا-1068215836.html
اكتشاف مواد كيميائية ضارة في ملابس التلاميذ بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا
اكتشاف مواد كيميائية ضارة في ملابس التلاميذ بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا
كشفت دراسة جديدة عن وجود مواد كيميائية ضارة في بعض الأزياء المدرسية، التي يرتديها التلاميذ في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:53+0000
2022-09-25T13:53+0000
2022-09-25T13:53+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتسبب هذا الأمر في قلق علماء ومسؤولين تنفيذيين في البلدين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.وذكرت الشبكة إلى أن الدراسة الجديدة نشرتها مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تعرض التلاميذ لهذه المواد الضارة بمستويات عالية.ولفتت الشبكة إلى أن تلك المواد الكيميائية الضارة تم رصدها في ملابس التلاميذ التي تم تجهيزها لتكون مقاومة للمياه والبقع.وتابعت: "تتميز هذه المواد التي تحمل اسم كودي هو "بي إف إيه إس" بأنها تنتمي لما يطلق عليه بـ "المواد الكيميائية الأبدية"، التي لا تتحلل بسرعة ويتم استخدامها في أواني الطعام والعديد من الأدوات التي يتم استخدامها يوميا.وذكرت الدراسة أن الباحثين عثروا على تلك المواد الكيميائية في نحو 72 منتجا من 9 علامات تجارية مختلفة، وتوصلت إلى أن الزي المدرسي يوجد به نسبة عالية من هذه المواد الكيميائية الضارة.وأشارت إلى أن أكبر نسبة من هذه المواد الضارة تم رصدها في الملابس، التي تصنف على أنها قطن صافي.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
اكتشاف مواد كيميائية ضارة في ملابس التلاميذ بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا
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كشفت دراسة جديدة عن وجود مواد كيميائية ضارة في بعض الأزياء المدرسية، التي يرتديها التلاميذ في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وتسبب هذا الأمر في قلق علماء ومسؤولين تنفيذيين في البلدين، حسبما ذكرت
شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.
وذكرت الشبكة إلى أن الدراسة الجديدة نشرتها مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تعرض التلاميذ لهذه المواد الضارة بمستويات عالية.
ولفتت الشبكة إلى أن تلك المواد الكيميائية الضارة تم رصدها في ملابس التلاميذ
التي تم تجهيزها لتكون مقاومة للمياه والبقع.
وتابعت: "تتميز هذه المواد التي تحمل اسم كودي هو "بي إف إيه إس" بأنها تنتمي لما يطلق عليه بـ "المواد الكيميائية الأبدية"، التي لا تتحلل بسرعة ويتم استخدامها في أواني الطعام والعديد من الأدوات التي يتم استخدامها يوميا.
وذكرت الدراسة أن الباحثين عثروا على تلك المواد الكيميائية في نحو 72 منتجا من 9 علامات تجارية مختلفة، وتوصلت إلى أن الزي المدرسي
يوجد به نسبة عالية من هذه المواد الكيميائية الضارة.
وأشارت إلى أن أكبر نسبة من هذه المواد الضارة تم رصدها في الملابس، التي تصنف على أنها قطن صافي.