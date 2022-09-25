https://sputnikarabic.ae/20220925/الآلاف-في-شمال-ألمانيا-يحتشدون-لمطالبة-الحكومة-بتشغيل-خط-أنابيب-نورد-ستريم-2-الروسي--1068235775.html
الآلاف في شمال ألمانيا يحتشدون لمطالبة الحكومة بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي
الآلاف في شمال ألمانيا يحتشدون لمطالبة الحكومة بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي
قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، إن حوالي 3000 ألماني احتشدوا في شمال البلاد لمطالبة الحكومة الفيدرالية بتشغيل أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:42+0000
2022-09-25T21:42+0000
2022-09-25T21:42+0000
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المتظاهرين خرجوا إلى شوارع مدينة لوبمين للاحتجاج على قرار الحكومة بوقف خط أنابيب الغاز الروسي الألماني وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.واستمر الاحتجاج حتى وقت متأخر من بعد الظهر وكان سلميا إلى حد كبير، بحسب الوكالةويمتد خط التيار الشمالي 2 الرئيسي، والذي يبلغ طوله 2460 كيلومترًا، على طول قاع بحر البلطيق، حيث كان من المفترض أن يضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى ألمانيا سنويًا.وكانت البنية التحتية جاهزة للتشغيل بالفعل في سبتمبر/أيلول عام 2021، ولكن في 22 فبراير 2022، أوقف المستشار الألماني أولاف شولتز التصديق على خط الأنابيب الجديد وبالتالي دفن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
الآلاف في شمال ألمانيا يحتشدون لمطالبة الحكومة بتشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي
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قالت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، إن حوالي 3000 ألماني احتشدوا في شمال البلاد لمطالبة الحكومة الفيدرالية بتشغيل أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2" الروسي.
موسكو - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المتظاهرين خرجوا إلى شوارع مدينة لوبمين للاحتجاج على قرار الحكومة بوقف خط أنابيب الغاز الروسي الألماني وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.
واستمر الاحتجاج حتى وقت متأخر من بعد الظهر وكان سلميا إلى حد كبير، بحسب الوكالة
ويمتد خط التيار الشمالي 2
الرئيسي، والذي يبلغ طوله 2460 كيلومترًا، على طول قاع بحر البلطيق، حيث كان من المفترض أن يضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا إلى ألمانيا سنويًا.
وكانت البنية التحتية جاهزة للتشغيل بالفعل في سبتمبر/أيلول عام 2021، ولكن في 22 فبراير 2022، أوقف المستشار الألماني أولاف شولتز التصديق على خط الأنابيب الجديد وبالتالي دفن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.