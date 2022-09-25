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https://sputnikarabic.ae/20220925/الأردن-يحبط-تهريب-كمية-كبيرة-من-المخدرات-مخبأة-داخل-مواسير-بلاستيكية-1068216492.html
الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل مواسير بلاستيكية
الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل مواسير بلاستيكية
كشفت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، اليوم الأحد، تفاصيل إحباطها محاولة تهريب كميات وصفتها ‏بـ"الكبيرة" من المخدرات، والتي كانت قادمة عبر أحد المعابر... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T13:51+0000
2022-09-25T13:51+0000
أخبار الأردن
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وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وأضاف السرطاوي أنه بمتابعة التحقيق، حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية داخل الأردن، وجرى تحديد مكان وجودهما وأُلقي القبض عليهما.وتابع عامر السرطاوي أنه بعد ذلك تم إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، وُضبط بحوزته سلاح ناري، وهو مصنف بالخطر والمسلح، وذلك بعدما أجرى فريقا تحقيقيا من إدارة مكافحة المخدرات تحقيقا في محافظة معان الأردنية.وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قال في تصريحات في شهر فبراير/ شباط إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وذلك اليوم الأحد، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الأردني.
https://sputnikarabic.ae/20220718/ضبط-شحنة-مخدرات-في-درعا-أثناء-محاولة-تهريبها-نحو-الأراضي-الأردنية-1065233485.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل مواسير بلاستيكية

13:51 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Raad Adaylehفرد أمن في الشرطة الأردنية
فرد أمن في الشرطة الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
فرد أمن في الشرطة الأردنية
© AP Photo / Raad Adayleh
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كشفت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، اليوم الأحد، تفاصيل إحباطها محاولة تهريب كميات وصفتها ‏بـ"الكبيرة" من المخدرات، والتي كانت قادمة عبر أحد المعابر الحدودية.‏
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وأضاف السرطاوي أنه بمتابعة التحقيق، حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية داخل الأردن، وجرى تحديد مكان وجودهما وأُلقي القبض عليهما.
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2022
ضبط شحنة مخدرات في درعا أثناء محاولة تهريبها نحو الأراضي الأردنية
18 يوليو, 10:49 GMT
وتابع عامر السرطاوي أنه بعد ذلك تم إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، وُضبط بحوزته سلاح ناري، وهو مصنف بالخطر والمسلح، وذلك بعدما أجرى فريقا تحقيقيا من إدارة مكافحة المخدرات تحقيقا في محافظة معان الأردنية.
وكان وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، قال في تصريحات في شهر فبراير/ شباط إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، وذلك اليوم الأحد، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الأردني.
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