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https://sputnikarabic.ae/20220925/الإعصار-نورو-يضرب-أكبر-جزر-الفلبين-ويجبر-الآلاف-على-الفرار-من-منازلهم-1068228941.html
الإعصار "نورو" يضرب أكبر جزر الفلبين ويجبر الآلاف على الفرار من منازلهم
الإعصار "نورو" يضرب أكبر جزر الفلبين ويجبر الآلاف على الفرار من منازلهم
ضرب الإعصار "نورو"، اليوم الأحد، جزيرة لوزون الرئيسية المكتظة بالسكان في الفلبين مع رياح قوية وأمطار غزيرة أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:53+0000
2022-09-25T18:53+0000
الفلبين
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وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالولاية إن العاصفة كانت مصحوبة برياح مستدامة وصلت سرعتها إلى 195 كيلومترا (121 ميلا)/الساعة.و"نورو"، أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، وصلت إلى اليابسة في بلدة بورديوس على جزر بوليلو، وهي جزء من مقاطعة كويزون، في الساعة 5:30 مساء (9:30 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل، الأشجار تتمايل بشدة مع هبوب الرياح والأمطار عبر الجزر.وقال قائد الشرطة الوطنية الفلبينية الجنرال رودولفو أزورين: "نطلب من السكان الذين يعيشون في مناطق الخطر الالتزام بدعوات الإخلاء عند الضرورة".وتجتاح العواصف الفلبين بشكل منتظم، حيث يحذر العلماء من أنها أصبحت أكثر قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب تغير المناخ.قال إرنستو بورتيلو، 30 سنة، الذي يعمل طاهيا في بلدية إينفانتا الساحلية في كويزون: "كانت الرياح شديدة هذا الصباح".وأضاف: "نحن قلقون بعض الشيء ... قمنا بتأمين ممتلكاتنا واشترينا بعض البقالة حتى يكون لدينا طعام في حالة الضرورة".وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة رياح العاصفة زادت 90 كيلومترا في الساعة خلال 24 ساعة.وضربت العاصفة نحو 100 كيلومتر شمال شرقي مانيلا. واستعد موظفو الطوارئ لاحتمال هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب العاصمة التي يقطنها أكثر من 13 مليون شخص.وكانت عمليات الإجلاء القسري جارية في بعض المناطق شديدة الخطورة في العاصمة، بما في ذلك المجتمعات الفقيرة التي تعيش في أكواخ واهية على طول الأنهار.جاء الإعصار نورو بعد تسعة أشهر من إعصار آخر فادح دمر مساحات شاسعة من البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد مئات الآلاف.قال مسؤولو إدارة الكوارث إن أكثر من 4600 شخص فروا من منازلهم قبل أن تضرب العاصفة الأخيرة، بما في ذلك سكان عدة بلديات في كويزون.في مقاطعة أورورا المجاورة، اضطر سكان بلدية دينغالان إلى البحث عن مأوى.من المتوقع أن يضعف نورو حيث يجتاح وسط لوزون، قبل أن يدخل بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين ويتجه نحو فيتنام.يمكن أن يطيح "نورو" بجوز الهند وأشجار المانجو، ويسبب "خسائر فادحة" لمحاصيل الأرز والذرة في المنطقة الزراعية الكثيفة، بينما يغمر القرى.أفاد خفر السواحل بأن أكثر من 2500 شخص تقطعت بهم السبل بسبب إلغاء العبارات حيث لجأت السفن إلى المأوى قبل العاصفة.كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى مانيلا. وتم تعليق الفصول الدراسية والخدمات الحكومية غير الأساسية ليوم غد الاثنين.وتتعرض الفلبين المصنفة من بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ لما معدله 20 عاصفة كل عام.
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الفلبين, أخبار العالم الآن
الفلبين, أخبار العالم الآن

الإعصار "نورو" يضرب أكبر جزر الفلبين ويجبر الآلاف على الفرار من منازلهم

18:53 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / Erik De Castroإعصار "مولافي" في الفلبين، 26 أكتوبر 2020
إعصار مولافي في الفلبين، 26 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Erik De Castro
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ضرب الإعصار "نورو"، اليوم الأحد، جزيرة لوزون الرئيسية المكتظة بالسكان في الفلبين مع رياح قوية وأمطار غزيرة أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية بالولاية إن العاصفة كانت مصحوبة برياح مستدامة وصلت سرعتها إلى 195 كيلومترا (121 ميلا)/الساعة.
و"نورو"، أقوى عاصفة تضرب الفلبين هذا العام، وصلت إلى اليابسة في بلدة بورديوس على جزر بوليلو، وهي جزء من مقاطعة كويزون، في الساعة 5:30 مساء (9:30 بتوقيت غرينتش)، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل، الأشجار تتمايل بشدة مع هبوب الرياح والأمطار عبر الجزر.
وقال قائد الشرطة الوطنية الفلبينية الجنرال رودولفو أزورين: "نطلب من السكان الذين يعيشون في مناطق الخطر الالتزام بدعوات الإخلاء عند الضرورة".
وتجتاح العواصف الفلبين بشكل منتظم، حيث يحذر العلماء من أنها أصبحت أكثر قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم بسبب تغير المناخ.
قال إرنستو بورتيلو، 30 سنة، الذي يعمل طاهيا في بلدية إينفانتا الساحلية في كويزون: "كانت الرياح شديدة هذا الصباح".
وأضاف: "نحن قلقون بعض الشيء ... قمنا بتأمين ممتلكاتنا واشترينا بعض البقالة حتى يكون لدينا طعام في حالة الضرورة".
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وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن سرعة رياح العاصفة زادت 90 كيلومترا في الساعة خلال 24 ساعة.
وضربت العاصفة نحو 100 كيلومتر شمال شرقي مانيلا. واستعد موظفو الطوارئ لاحتمال هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة تضرب العاصمة التي يقطنها أكثر من 13 مليون شخص.
وكانت عمليات الإجلاء القسري جارية في بعض المناطق شديدة الخطورة في العاصمة، بما في ذلك المجتمعات الفقيرة التي تعيش في أكواخ واهية على طول الأنهار.
جاء الإعصار نورو بعد تسعة أشهر من إعصار آخر فادح دمر مساحات شاسعة من البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد مئات الآلاف.
قال مسؤولو إدارة الكوارث إن أكثر من 4600 شخص فروا من منازلهم قبل أن تضرب العاصفة الأخيرة، بما في ذلك سكان عدة بلديات في كويزون.
في مقاطعة أورورا المجاورة، اضطر سكان بلدية دينغالان إلى البحث عن مأوى.
من المتوقع أن يضعف نورو حيث يجتاح وسط لوزون، قبل أن يدخل بحر الصين الجنوبي يوم الاثنين ويتجه نحو فيتنام.
يمكن أن يطيح "نورو" بجوز الهند وأشجار المانجو، ويسبب "خسائر فادحة" لمحاصيل الأرز والذرة في المنطقة الزراعية الكثيفة، بينما يغمر القرى.
أفاد خفر السواحل بأن أكثر من 2500 شخص تقطعت بهم السبل بسبب إلغاء العبارات حيث لجأت السفن إلى المأوى قبل العاصفة.
كما تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية من وإلى مانيلا. وتم تعليق الفصول الدراسية والخدمات الحكومية غير الأساسية ليوم غد الاثنين.
وتتعرض الفلبين المصنفة من بين أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ لما معدله 20 عاصفة كل عام.
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