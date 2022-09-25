https://sputnikarabic.ae/20220925/الإمارات-أمام-الأمم-المتحدة-نطالب-إيران-بإنهاء-احتلالها-للجزر-الإماراتية-الثلاث-1068199518.html
الإمارات أمام الأمم المتحدة: نطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث
الإمارات أمام الأمم المتحدة: نطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث
قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات لن تتوقف يوما عن المطالبة بحقنا المشروع في الجزر الإماراتية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T00:33+0000
2022-09-25T00:33+0000
2022-09-25T00:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
إيران
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وفي كلمتها خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت الهاشمي أن دولة الإمارات تجدد مطالبتها بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى أن التحركات الإيجابية الأخيرة في المنطقة لبناء الجسور تعد أمثلة بارزة لطي خلافات الماضي، مؤكدة ضرورة تعزيز الموقف الدولي الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.وهناك خلافات بين طهران وأبو ظبي، بشأن العديد من الملفات، في مقدمتها ما تعتبره الأخيرة احتلالا من قبل إيران لثلاثة من جزرها "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، والتي تقول طهران إنها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تباين المواقف بشأن حرب اليمن.
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, إيران
الإمارات أمام الأمم المتحدة: نطالب إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث
00:33 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 00:50 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
قالت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات لن تتوقف يوما عن المطالبة بحقنا المشروع في الجزر الإماراتية الثلاث.
وفي كلمتها خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت الهاشمي أن دولة الإمارات تجدد مطالبتها بإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى أن التحركات الإيجابية الأخيرة في المنطقة لبناء الجسور تعد أمثلة بارزة لطي خلافات الماضي، مؤكدة ضرورة تعزيز الموقف الدولي الرافض للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وهناك خلافات بين طهران وأبو ظبي، بشأن العديد من الملفات، في مقدمتها ما تعتبره الأخيرة احتلالا من قبل إيران لثلاثة من جزرها "أبو موسى، وطنب الكبرى، طنب الصغرى"، والتي تقول طهران إنها جزء لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية، إضافة إلى تباين المواقف بشأن حرب اليمن.