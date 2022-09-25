https://sputnikarabic.ae/20220925/البابا-يدعو-الإيطاليين-لإنجاب-المزيد-من-الأطفال-1068211737.html
البابا يدعو الإيطاليين لإنجاب المزيد من الأطفال
البابا يدعو الإيطاليين لإنجاب المزيد من الأطفال
توجه البابا فرانسيس إلى جنوب إيطاليا اليوم الأحد للمشاركة في ختام قداس للكنيسة الإيطالية تزامنا مع الانتخابات الوطنية، وألقى رسالة تناولت القضايا المحلية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:34+0000
2022-09-25T11:34+0000
2022-09-25T11:34+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إيطاليا
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لم يشر البابا ولا مستضيفوه إلى الانتخابات خلال القداس الذي أقيم في الهواء الطلق، على الرغم من أن مؤتمر الأساقفة قد حث الإيطاليين في وقت مبكر على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تمت متابعتها بشغف والتي يمكن أن تجلب لإيطاليا أول حكومة يمينية متطرفة منذ الحرب العالمية الثانية.وفي نهاية القداس في مدينة ماتيرا، طالب بابا الفاتيكان فرانسيس الإيطاليين بإنجاب المزيد من الأطفال بقوله: "أود أن أطالب إيطاليا: بالمزيد من المواليد، والمزيد من الأطفال".وإيطاليا فيها واحد من أقل معدلات المواليد في العالم، وقد عبر فرانسيس كثيرا عن أسفه لـ "الشتاء الديموغرافي".كما دعت زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني التي أطلقت حملتها تحت شعار "الله والأسرة والوطن'' إيطاليا إلى أن تعكس اتجاهاتها الديموغرافية من خلال اقتراح حوافز مالية أكبر للأزواج لإنجاب الأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20220913/البابا-فرنسيس-يصل-إلى-نور-سلطان-لحضور-مؤتمر-قادة-الأديان-العالمية-والتقليدية-1067678262.html
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البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إيطاليا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, إيطاليا
البابا يدعو الإيطاليين لإنجاب المزيد من الأطفال
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توجه البابا فرانسيس إلى جنوب إيطاليا اليوم الأحد للمشاركة في ختام قداس للكنيسة الإيطالية تزامنا مع الانتخابات الوطنية، وألقى رسالة تناولت القضايا المحلية الأساسية بما في ذلك الهجرة.
لم يشر البابا ولا مستضيفوه إلى الانتخابات خلال القداس الذي أقيم في الهواء الطلق، على الرغم من أن مؤتمر الأساقفة قد حث الإيطاليين في وقت مبكر على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تمت متابعتها بشغف والتي يمكن أن تجلب لإيطاليا أول حكومة يمينية متطرفة منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي نهاية القداس في مدينة ماتيرا، طالب بابا الفاتيكان
فرانسيس الإيطاليين بإنجاب المزيد من الأطفال بقوله: "أود أن أطالب إيطاليا: بالمزيد من المواليد، والمزيد من الأطفال".
وإيطاليا فيها واحد من أقل معدلات المواليد في العالم، وقد عبر فرانسيس كثيرا عن أسفه لـ "الشتاء الديموغرافي".
كما دعت زعيمة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني التي أطلقت حملتها تحت شعار "الله والأسرة والوطن'' إيطاليا إلى أن تعكس اتجاهاتها الديموغرافية من خلال اقتراح حوافز مالية أكبر للأزواج لإنجاب الأطفال.