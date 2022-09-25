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https://sputnikarabic.ae/20220925/الخارجية-الإيرانية-العراق-مستعد-لاستضافة-جولة-محادثات-جديدة-بين-إيران-والسعودية-1068220555.html
الخارجية الإيرانية: العراق مستعد لاستضافة جولة محادثات جديدة بين إيران والسعودية
الخارجية الإيرانية: العراق مستعد لاستضافة جولة محادثات جديدة بين إيران والسعودية
أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين السعودية وإيران، ودعا البلدان للعودة إلى العلاقات الطبيعية وإعادة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T15:36+0000
2022-09-25T15:42+0000
العالم العربي
العراق
السعودية
إيران
وزارة الخارجية الإيرانية
وزارة الخارجية العراقية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير العراقي، خلال لقاء نظيره الإيراني، في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ونقلت عنه الخارجية الإيرانية أن "العراق مستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين طهران والرياض في بغداد".ودعا وزيرا الخارجية العراقي "إيران والسعودية للعودة إلى العلاقات الطبيعية وإعادة فتح السفارتين".وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية الجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.
https://sputnikarabic.ae/20220921/رئيسي-نثمن-جهود-العراق-لتحسين-العلاقة-بين-إيران-والسعودية-1068029532.html
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العالم العربي, العراق, السعودية, إيران, وزارة الخارجية الإيرانية, وزارة الخارجية العراقية
العالم العربي, العراق, السعودية, إيران, وزارة الخارجية الإيرانية, وزارة الخارجية العراقية

الخارجية الإيرانية: العراق مستعد لاستضافة جولة محادثات جديدة بين إيران والسعودية

15:36 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 25.09.2022)
© AFP 2022 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / AP
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أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده مستعدة لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين السعودية وإيران، ودعا البلدان للعودة إلى العلاقات الطبيعية وإعادة فتح السفارتين.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير العراقي، خلال لقاء نظيره الإيراني، في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، اليوم الأحد، ونقلت عنه الخارجية الإيرانية أن "العراق مستعد لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بين طهران والرياض في بغداد".
ودعا وزيرا الخارجية العراقي "إيران والسعودية للعودة إلى العلاقات الطبيعية وإعادة فتح السفارتين".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
رئيسي: نثمن جهود العراق لتحسين العلاقة بين إيران والسعودية
21 سبتمبر, 06:37 GMT
وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية الجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.
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