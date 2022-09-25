https://sputnikarabic.ae/20220925/الخارجية-الإيرانية-تستدعي-السفير-البريطاني-وتسلمه-احتجاجا-1068227859.html
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني وتسلمه احتجاجا
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني وتسلمه احتجاجا
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران وتسليمه احتجاجا، على خلفية ما وصفته بـ"الأجواء العدائية" التي أثارتها وسائل... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T18:21+0000
2022-09-25T18:21+0000
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إيران
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن الخارجية اتهامها لوسائل إعلام تبث مادتها من لندن بالتحريض ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأكد الدبلوماسي الإيراني أن موقف لندن "شكل تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية وتحريضا على السيادة الوطنية للبلاد"، من جانبه أكد السفير البريطاني في طهران أنه سينقل احتجاج الخارجية الإيرانية بهذا الشأن إلى الحكومة البريطانية.وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، "التدخل الأمريكي في شؤون بلاده الداخلية، وتنفيذ مشروع انعدام الأمن، على وقع التظاهرات بعدة مدن إيرانية".وحسب بيان الخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان، خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "الاحتجاج السلمي حق لكل أمة"، مندداً بدعم أمريكا لمثيري الشغب".وأضاف أن "التدخلات الأمريكية الأخيرة والنهج التدخلي للولايات المتحدة في شؤون إيران والمنطقة، بما في ذلك الأعمال الاستفزازية، بالاشتراك مع المشاغبين في بلادنا مرفوض وتتعارض مع رسائل البيت الأبيض الدبلوماسية لطهران".وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد عبد اللهيان إن "الاتفاق في متناول اليد إذا أصبحت واشنطن واقعية ومستعدة لاتخاذ القرارات".وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
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الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني وتسلمه احتجاجا
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استدعاء السفير البريطاني لدى طهران وتسليمه احتجاجا، على خلفية ما وصفته بـ"الأجواء العدائية" التي أثارتها وسائل إعلام ناطقة بالفارسية تتخذ من بريطانيا مقرا لها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" عن الخارجية اتهامها لوسائل إعلام تبث مادتها من لندن بالتحريض ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأبلغ المدير العام لشؤون غرب أوروبا بالخارجية الإيرانية، السفير البريطاني "باحتجاج طهران الشديد على دولة بريطانيا والتي تستضيف وسائل إعلام وضعت على جدول برامجها الرئيسية التحريض على أعمال الشغب وتوسيع نطاق الاضطرابات في البلاد".
وأكد الدبلوماسي الإيراني أن موقف لندن "شكل تدخلا في الشؤون الداخلية الإيرانية وتحريضا على السيادة الوطنية للبلاد"، من جانبه أكد السفير البريطاني في طهران أنه سينقل احتجاج الخارجية الإيرانية بهذا الشأن إلى الحكومة البريطانية.
وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
، اليوم الأحد، "التدخل الأمريكي في شؤون بلاده الداخلية، وتنفيذ مشروع انعدام الأمن، على وقع التظاهرات بعدة مدن إيرانية".
وحسب بيان الخارجية الإيرانية، قال عبد اللهيان، خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "الاحتجاج السلمي حق لكل أمة"، مندداً بدعم أمريكا لمثيري الشغب".
وأضاف أن "التدخلات الأمريكية الأخيرة والنهج التدخلي للولايات المتحدة في شؤون إيران والمنطقة، بما في ذلك الأعمال الاستفزازية، بالاشتراك مع المشاغبين في بلادنا مرفوض وتتعارض مع رسائل البيت الأبيض الدبلوماسية لطهران".
وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، أكد عبد اللهيان إن "الاتفاق في متناول اليد إذا أصبحت واشنطن واقعية ومستعدة لاتخاذ القرارات".
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".