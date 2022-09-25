https://sputnikarabic.ae/20220925/الديوان-الأميري-أمير-قطر-ومستشار-ألمانيا-بحثا-أزمة-أوكرانيا-وتداعياتها-على-الأمن-والسلم-في-العالم-1068225774.html

الديوان الأميري: أمير قطر ومستشار ألمانيا بحثا أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والسلم في العالم

الديوان الأميري: أمير قطر ومستشار ألمانيا بحثا أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والسلم في العالم

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والمستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري في الدوحة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T17:20+0000

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية- قنا، "بحث أمير قطر مع المستشار الألماني، ملفات تتعلق بالطاقة، والتطورات في أفغانستان، إضافة للتعاون العسكري المشترك".وأعرب أمير قطر عن أمله أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب على مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، فيما أعرب مستشار ألمانيا، عن تطلعه لتقوية علاقات التعاون بما يحقق التطلعات المشتركة، وتطويرها في مجالات متعددة.وجرى خلال الجلسة، بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في شتى مجالات الشراكة، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعاون العسكري والثقافة والرياضة، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.ووفقا للوكالة: "عقد الزعيمان لقاءً ثنائياً تبادلا خلاله وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الأمن والسلام في العالم".وكان عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير قطر لدى برلين، أكد أن زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز، للدوحة تعكس "المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين على الأصعدة كافة".وأشارت وكالة الأنباء القطرية، إلى زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى برلين، في شهر مايو/أيار الماضي، وتوقيع 3 اتفاقيات في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار.وأفاد عبد الله بن سعود آل ثاني بأن استثمارات قطر السيادية والخاصة تعد واحدة من أكبر الاستثمارات في ألمانيا، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي، ووصول عدد الشركات الألمانية التي تسهم في تطوير الاقتصاد القطري إلى 300 شركة في مجالات مختلفة.وشدد الدبلوماسي القطري على أن "الوضع الحالي المليء بالأزمات والنزاعات في جميع أنحاء العالم، خاصة نقص الطاقة ووضع الأمن الغذائي وارتفاع معدلات التضخم، يتطلب تفعيل آليات التعاون والتشاور المستمر بين قيادتي الدولتين".ويذكر أن المستشار الألماني قد وصل، اليوم السبت، إلى السعودية، في أول محطة ضمن رحلة إلى ثلاث دول في الشرق الأوسط تستغرق يومين، بهدف إبرام صفقات جديدة في مجال الطاقة، وصياغة تحالفات جديدة.

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