https://sputnikarabic.ae/20220925/الرئيس-الجزائري-استيراد-الحبوب-من-الخارج-غير-مقبول-1068204227.html

الرئيس الجزائري: استيراد الحبوب من الخارج غير مقبول

الرئيس الجزائري: استيراد الحبوب من الخارج غير مقبول

اعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن استيراد الحبوب من الخارج غير مقبول، مناشدا بضرورة ‏التقليص من ذلك الإجراء.‏ 25.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-25T07:13+0000

2022-09-25T07:13+0000

2022-09-25T07:13+0000

الجزائر

العالم العربي

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وقال تبون، أمس السبت إنه "من العيب أن تستورد الجزائر الحبوب، خصوصا أننا نملك مساحات شاسعة"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.كما أكد أن "الولاة يجب أن لا يكونوا بعيدين عن المشاكل الفلاحية، بل عليهم أن يكونو في صلب الإنتاج".وجاءت تصريحات الرئيس الجزائري على هامش إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة تحت شعار: "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية".وكان وزير الزراعة الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، قال في شهر مارس/ آذار إن لدى بلاده مخزونا كافيا من الحبوب حتى نهاية العام.وقال الوزير إن "الجزائر اتخذت كافة احتياطاتها لضمان تغطية السوق الوطنية، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من الحبوب".وأضاف، أنه توجد ضغوط كبيرة في سوق الحبوب العالمية حاليا.وتابع الوزير في ذات السياق بأن الجزائر لديها "مخزون أمني" من الحبوب يُمكنها من تلبية احتياجات المواطنين بصفة عادية، لافتا إلى أن حملة الحصاد والدرس عادة ما تنطلق في البلاد في الفترة ما بين يونيو/ويوليو، وهو ما يعطي أريحية أكثر لضمان التموين العادي بالحبوب، رغم الأزمة العالمية الحالية .

https://sputnikarabic.ae/20220131/الرئيس-الجزائري-يأمر-بمضاعفة-إنتاج-الحبوب-بسبب-تراجعه-1057488711.html

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