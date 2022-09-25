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الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا خطط لإطلاق نار جماعي
الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا خطط لإطلاق نار جماعي
أفادت السلطات الأمنية الأمريكية إنه تم اعتقال رجلا من شمال كاليفورنيا للاشتباه في تهديده بقتل ضباط شرطة والتخطيط لإطلاق نار جماعي على غرار حادث لاس فيغاس. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T21:14+0000
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ونقلت "أسوشيتد برس" عن الشرطة الأمريكية بيانا قالت فيه إنه تم احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 37 عامًا من قبل ضباط تابع لقوات التدخل السريعفي فندق"سوبر8" بمدينة شيكو بعد أن جمع المحققون أدلة على تخطيطه للجريمة.وتضمنت الأدلة معلومات بأن المشتبه به وجه تهديدات جنائية بقتل أفراد معينين، وضباط، كما كان يستعد لارتكاب إطلاق نار جماعي في موعد محدد، حسبما جاء في بيان شرطة شيكو.يذكر أنه قُتل 60 شخصًا وأصيب أكثر من 400 بجروح في لاس فيغاس عندما فتح مسلح النار على مهرجان موسيقي من فندق شاهق في عام 2017.وهدد المشتبه به بعد اعتقاله في شيكو بقتل ضباط آخرين وعائلاتهم، وضرب ضابطا بطاولة أثناء إجراء التحقيق، بحسب بيان الشرطة، وقد يواجه المشتبه به تهماً من بينها توجيه تهديدات جنائية وضرب ضابط، وقد تم احتجازه بدون كفالة في سجن مقاطعة بوت.يشار إلى أن شيكو هي مدينة يبلغ عدد سكانها 98000 نسمة وتقع على بعد 280 كم شمال سان فرانسيسكو.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا خطط لإطلاق نار جماعي

21:14 GMT 25.09.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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أفادت السلطات الأمنية الأمريكية إنه تم اعتقال رجلا من شمال كاليفورنيا للاشتباه في تهديده بقتل ضباط شرطة والتخطيط لإطلاق نار جماعي على غرار حادث لاس فيغاس.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن الشرطة الأمريكية بيانا قالت فيه إنه تم احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 37 عامًا من قبل ضباط تابع لقوات التدخل السريعفي فندق"سوبر8" بمدينة شيكو بعد أن جمع المحققون أدلة على تخطيطه للجريمة.
وتضمنت الأدلة معلومات بأن المشتبه به وجه تهديدات جنائية بقتل أفراد معينين، وضباط، كما كان يستعد لارتكاب إطلاق نار جماعي في موعد محدد، حسبما جاء في بيان شرطة شيكو.
يذكر أنه قُتل 60 شخصًا وأصيب أكثر من 400 بجروح في لاس فيغاس عندما فتح مسلح النار على مهرجان موسيقي من فندق شاهق في عام 2017.
وهدد المشتبه به بعد اعتقاله في شيكو بقتل ضباط آخرين وعائلاتهم، وضرب ضابطا بطاولة أثناء إجراء التحقيق، بحسب بيان الشرطة، وقد يواجه المشتبه به تهماً من بينها توجيه تهديدات جنائية وضرب ضابط، وقد تم احتجازه بدون كفالة في سجن مقاطعة بوت.
يشار إلى أن شيكو هي مدينة يبلغ عدد سكانها 98000 نسمة وتقع على بعد 280 كم شمال سان فرانسيسكو.
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